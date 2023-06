Meeting Città di Firenze, pioggia di medaglie per il Cus Ferrara

NUOTO

Nel capoluogo toscano si è svolto il Meeting nazionale della velocità ’Città di Firenze’ cui hanno partecipato diversi atleti Olimpionici, primo su tutti Lorenzo Zazzeri l’argento di Tokio in staffetta. Nella manifestazione, ottime le prestazioni degli atleti del Cus Ferrara che portano a casa diverse medaglie nelle innumerevoli finali disputate in notturna, nella splendida cornice della piscina di Bellariva, dopo le qualifiche pomeridiane. Tra gli Esordienti A si distingue Alice Canella che si qualifica per un soffio nella finale dello stile libero dove poi vince la medaglia d’oro; per lei anche un bronzo nel 50 dorso confermando la posizione di qualifica. Sul gradino più alto del podio sale anche Riccardo Addesso nella rana, in una finale spalla a spalla vinta all’ultima bracciata. Per lui anche un argento nello stile libero, mentre argento nella rana per il compagno Nicola Candiani. Nella categoria Ragazzi a brillare sono Agata Grandi in finale con il quarto tempo ma poi vince l’oro nella farfalla e giunge terza anche al dorso ex aequo con la compagna Sara Capobianco. Conferma in finale la seconda posizione di qualifica Matilda Tagliatti nella rana; ottimo il suo 100 dove sfiora il pass per i nazionali di Roma per soli 20 centesimi. Tra i Ragazzi in campo maschile medaglie nel dorso con due argenti di Luca Ferrari ed Eduard Mandache. Negli Juniores Anastasia Pasti vince l’oro. Nicholas Tagliatti vince l’oro nella farfalla e nello stile libero. Emanuele Moscato si qualifica con il quarto tempo, poi vince nel dorso.