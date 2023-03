Memorial Duran, anche i dilettanti da applausi

Domenica pomeriggio di boxe al palapalestre di via Porta Catene la degna conclusione del XXII Memorial Carlos Duran dei record, disputatosi sabato. Questa volta il programma era interamente dedicato ai dilettanti e a favore dell’Associazione Italiana Disabili della città. Un finale quindi emblematico della vicinanza del mondo del pugilato a coloro che vivono tanti problemi. Otto i match disputati tra una formazione della Pugilistica Padana dei fratelli Duran presieduta da Alessandro Becchetti, e una rappresentativa emiliano-romagnola. Nonostante l’inconsueto orario e la giornata domenicale, un discreto pubblico è convenuto sulle gradinate e lo spettacolo non ha deluso le aspettative.

Tutti i match, secondo lo stile organizzativo di Massimiliano Duran, sono stati caratterizzati da grande equilibrio, tanto che al termine 4 successi sono andati agli ospiti, 3 ai padanini e 1 pareggio. Una citazione particolare per 4 atleti ferraresi, di cui 2 debuttanti. Davvero brava e promettente si è rivelata la 52 kg. Rosalinda Forzano, in possesso di personalità, determinazione e qualità tecniche notevoli per una esordiente, la quale ha sconfitto per abbandono alla 2^ ripresa la pur coraggiosissima riccionese Muco.

Davvero bravo anche il 75 kg. mancino Pierpaolo Mosiello, che ha avuto la meglio sul duro fidentintino Gheorghita con una padronanza del ring e una solidità di colpi che lasciano ben sperare per il suo futuro. Significativo e sofferto anche il pareggio conseguito dal 64 kg. Lorenzo Padricelli con il romagnolo Marcone al termine un match molto ostico, talvolta ai limiti del regolamento, che ne hanno dimostrato comunque la grinta in situazioni difficili. Infine, ennesima bella prestazione del 69 kg. Osmane Ba, opposto al bravo riminese Ibraj.

Dopo un avvio non semplice, il padanino ha preso in pugno il combattimento con grinta e buona impostazione tecnica, confermando che sul ring potrebbe avere un futuro di belle soddisfazioni. Sconfitte infine più che onorevoli per Lorenzo Ghelli, Tatiana Omelchuk e Francesco Buoso, rispettivamente contro i reggiani Cafaro, Noemi Ferrara e il romagnolo Morri, mentre ammirevole é stato il 75 kg. Giacomo Mistroni, che dopo un tambureggiante inizio ha ceduto di misura alla distanza al davvero ostico sassuolese Asbayaa. La quantità e la qualità degli atleti nostrani saliti tra le sedici corde in questo XXII Memorial hanno dimostrato come la boxe ferrarese sia in piena salute. Una nota che fa bene a tutto lo sport estense in un momento piuttosto difficile.

Gualtiero Becchetti