Memorial Duran, ci siamo Venturelli e Cardillo il clou

BOXE

Tutto pronto per il XXII Memorial Carlos Duran, che andrà in scena al Palapalestre di corso Porta Po a Ferrara a partire dalle 18 di sabato, con i primi tre match professionistici tra i superleggeri Nasri (Padana) e Vanni(Firenze), i welter Amore(Rimini) e Palmiero(Parma) e i mediomassimi Bentivogli(Padana) e Di Loreto(S.Benedetto). Dopo un’ora d’intervallo, alle 21 si proseguirà con i mosca-Obaid(Padana) e Guerrini(Torino), i mediomassimi Ramo(Padana) e Kandelaki(Georgia), i superleggeri Schinina (ArgentinaItalia) ed Escobar(Nicaragua) e i superwelter Licata(Ferrara Boxe) e Boussadra(Napoli). Ed infine l’attesissimo Campionato Italiano dei Massimi tra Emanuele Venturelli(Padana) e il laziale Gianmarco Cardillo(Cassino), un imbattuto colosso di 110 kg appartenente al corpo dei Granatieri di Sardegna, gia tricolore della categoria. Ben 8 combattimenti professionistici in totale (il biglietto d’ingresso sarà valido per entrambe le parti della manifestazione), a cui seguirà il giorno dopo, domenica, la sfida dilettantistica tra la Pugilistica Padana e un rappresentativa regionale, ad offerta libera il cui ricavato sarà interamente devoluto alla Associazione Italiana Disabili della città. Superfluo sottolineare come il clou del Memorial tra Venturelli e Cardillo, fortemente voluto da Massimiliano Duran, con la collaborazione dell’ASI e del Comune di Ferrara, sia all’insegna della massima incertezza. Entrambi imbattuti, sia ’El Loco’ padanino che il poderoso laziale, sarà in gioco un carta determinante per il loro futuro sportivo. Più giovane e fresco Venturelli, più esperto e pesante il rivale, dovrebbero dare vita ad un combattimento molto teso ed emozionante che potrebbe concludersi anche prima del limite, considerando la stazza atletica dei protagonisti e la potenza insita nella massima categoria. Sono passati 67 anni da quando Uber Bacilieri conquistò il tricolore proprio al Motovelodromo, cioè a poche decine di metri dal palapalestre ed è ovvio che Emanuele Venturelli, Momo Duran e la Pugilistica Padana sperano di ripetere l’impresa. Non sarà affatto facile e fondamentale risulterà per il padanino fare valere la propria mobilità con cui supplire alla maggiore stazza di Cardillo, del quale non è da escludersi un avvio di match a tavoletta.

Gualtiero Becchetti