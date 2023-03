Memorial Duran, è mancata solo la ciliegina

Pubblico da record e grandissimo successo della XXII edizione del Memorial Carlos Duran. Tutti equilibrati e applauditi gli otto match professionistici allestiti da Massimiliano Duran. Purtroppo è mancata la ciliegina sulla torta. Infatti, al termine del combattimento valevole per il titolo italiano dei massimi tra il padanino Emanuele Venturelli e il laziale Gianmarco Cardillo, quando il ring announcer Marco Marchino ha proclamato il pareggio, è stata palpabile la delusione degli spettatori per un traguardo sfiorato e che poteva anche essere meritato. Un verdetto insolito, perché la cintura era vacante e quasi mai un incontro si chiude con un nulla di fatto in tale circostanza. 95-95, 95-95 e un quasi ridicolo 96 a 94 per Cardillo i punteggi dei tre giudici. La prima fase del match è stata chiaramente appannaggio di Venturelli, che muovendosi sulle gambe e usando con efficacia il jab sinistro, ha facilmente compensato i 15 chili in più del rivale. Poi il padanino ha accusato una certa stanchezza e Cardillo, furbo ed esperto, ne ha approfittato per portare il match alla corta distanza dove la sua stazza poteva procurargli indubbi vantaggi. Il combattimento si è così fatto più equilibrato a partire dalla seconda metà. Ma equilibrato non avrebbe dovuto significare a vantaggio del comunque bravo e cavalleresco laziale, il quale si è aggiudicato qualcuna delle ultime riprese senza però, almeno apparentemente per chi assisteva alla sfida, riuscire a bilanciare lo svantaggio accumulato nelle prime. Invece due giudici hanno sancito cinque riprese ciascuno per Venturelli e Cardillo, mentre il terzo addirittura sei a quattro per quest’ultimo. Ora che accadrà? Probabilmente nei prossimi mesi i due cosfidanti si ritroveranno di fronte e tutto ricomincerà da zero.

Nel resto della magnifica riunione realizzata da Massimiliano Duran e la Pugilistica Padana, da sottolineare la bella prestazione del superleggero italo-argentino Federico Schininà, che ha dominato il durissimo nicaraguense Escobar, meritando il Trofeo ASI come miglior pugile del programma, poi bellissima vittoria di Amore sul temibile italo-cubano Palmiero, largo pareggio del mosca Obaid con il forte dominicano Guerrini, successo di misura del toscano Vanni su Nasri, dominio del mediomassimo Ramo su Kandelaki, del s.welter Licata sul napoletano Boussadra e del mediomassimo Di Loreto su Bentivogli.

Gualtiero Becchetti