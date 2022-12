Mercato e non solo La Spal deve ritrovare La Mantia

Mauro

Malaguti

La Spal chiude in modo mesto un 2022 tutto da dimenticare. Se la classifica dice -1 rispetto al già magro bottino al giro di boa del campionato scorso (20 punti contro quei 21), l’andamento dell’anno solare è se possibile ancora più nudo e crudo. Negli ultimi dodici mesi la Spal ha giocato 37 incontri di campionato. Ne ha vinti 8, poco più del 20%, e sostanzialmente 1 ogni 5. Ne ha persi 13, 6 nel girone di ritorno 2021-22 e 7 ora, di cui ben 8 al "Paolo Mazza". Volendo rigirare la frittata, si può dire che in trasferta la Spal è uscita battuta appena cinque volte, ma essendo giunti molti più pareggi che successi (appena tre), la graduatoria se ne è giovata fino a un certo punto.

Annus horribilis, in definitiva, con 40 punti in 37 gare alla media di 1.08 a partita e mai due vittorie di fila, mentre il bilancio di Daniele De Rossi è di 1 tondo, con 11 in 11 uscite. Queste le cifre.

Poi c’è la sostanza tecnica, e anche qui il piatto piange, perchè sia la gestione di Venturato che quella attuale hanno mostrato una Spal di rado soddisfacente sul piano del gioco, e altrettanto poco efficace come macchina da punti. Pur cambiata di tanto in estate, e sulla carta apparentemente rinforzata, la Spal ha continuato a rispondere a strappi anche a livello di manovra.

Come consolarsi? Volendo, col primo tempo contro il Pisa, uno dei frammenti più fluidi e vivi della presente stagione.

E da quella base De Rossi ripartirà. Ma la vera priorità ora è recuperare La Mantia e Moncini. Il tecnico sembra orientato a giocare con una sola punta, e per un club che conta due centravanti affermati in categoria, quando il secondo alla ripresa avrà smaltito l’infortunio, è un po’ uno spreco.

L’ideale sarebbe che De Rossi trovasse la maniera di sfruttarli entrambi, con Rabbi come prima alternativa. Anche se LM19 nella seconda parte dell’andata si è smarrito assai, rimane risorsa troppo importante.

Un 9 è utile anche per le spizzate aeree da alternarsi alla costruzione dal basso: non si chiedono pallate continue, ma in serie B non si può prescindere da qualche giocata più a sorpresa. Sono grandi allenatori sia Klopp che Guardiola, e se la Spal è stata costruita per un gioco verticale più essenziale alla maniera del primo, diventa complicato convertirla come ha finora cercato di fare De Rossi.

Il mercato interverrà ad aiutare l’allenatore, ma fino a un certo punto. Il resto bisogna trovarlo dentro casa, adattando la squadra alle prerogative dei giocatori, andando loro incontro là dove non si potrà cambiare sul mercato. Di certo arriveranno un centrocampista se Esposito parte, un fantasista mancino e un difensore che si spera titolare.

Saranno innesti mirati, ma oltre questo a gennaio non sarà facile andare: quindi ben venga il mercato, ma non si pensi che da solo risolva ogni problema. Bisognerà trovare il modo di spremere di più da chi è già in forza, e dare un gioco e una identità chiari e stabili, con minime variazioni di formazioni a seconda delle necessità.

E possibilmente, tornare ai due attaccanti.

Avere le punte e non valorizzarle può essere fatale. Ed è difficile che un La Mantia, già depresso dalla lunga astinenza dal gol abbia tratto gran morale dalle due ultime panchine.

La pausa che tutto sospende lo deve restituire rinfrancato e tirato a lucido: motivarlo e farlo rinascere, in competizione col ritrovato Moncini, sarà poi compito di De Rossi.