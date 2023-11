Mercato, modulo e grinta. Quanti errori commessi. E se si girasse a 20 punti...

E’ giusto che Filippo Fusco si assuma responsabilità nella costruzione di questa Spal: in effetti ne ha. Le sue operazioni avevano aperto il cuore alla speranza di molti, dai 4500 che si abbonarono ai 3500 paganti che nelle prime uscite li affiancarono: i nomi dei nuovi e del mister erano allettanti per la C. L’attacco poteva contare sui 9 gol e 2 assist in serie B di Antenucci, sui 7 con 4 assist di Siligardi, su 5 reti e 2 assist in B di Maistro e sulle 9 con 7 assist di Dalmonte. In totale 30 gol con 15 assist, e nella stagione appena conclusa, non un secolo fa. E al netto di Sits, Rao e Rabbi. Ma una squadra non vive di sole punte, ora tutte ai box meno il quasi 40enne capitano. Vive anche di corsa, di grinta, di personalità, di coraggio e di carattere. La conoscenza di queste doti, così come delle condizioni di forma dei giocatori in arrivo, è compito del responsabile di area tecnica e dell’allenatore (che ora non c’è più).

MANCATE RISPOSTE

Poi c’è l’alchimia, la compatibilità dei vari calciatori, la possibilità che si integrino bene in relazione al modulo tattico. Su queste cose, non possono garantire gli ottomila né la stampa: tocca al direttore. E Fusco non ha avuto le risposte che si aspettava. Alla prova del campo, il nodo principale è noto: la spina dorsale, l’asse portiere-difensori centrali-regista-centravanti non si può sbagliare, pena ciò che si sta vedendo. Del Favero e Carraro a oggi hanno risposto assente, e l’unico centravanti si è infortunato alla prima partita senza essere sostituito con uno svincolato prima di Natale, sapendo che tre mesi sono lunghi. Nessuno caldeggia svincolati privi di preparazione, ma quando ci vuole, ci vuole. Nei ruoli chiave, solo Valentini ha in parte convinto. Poi ci sono altri "derivati" come l’insistenza sulla coppia mancina Tripaldelli-Celia per la terza stagione di fila dopo due infelici (almeno, quando c’è stato, il primo ha fatto un filo meglio di allora). Quanto ai giovani, non si può dare colpa a ragazzi che stanno aiutando molto nel frangente: se non funziona il resto, non possono esser loro a trascinare.

PURE LA SFORTUNA

Piuttosto, puntare a tempo pieno su giocatori anziani che dovrebbero aver diverso spazio in rosa li espone a magre, ed è il caso di Antenucci, e si vedrà se anche di Siligardi. È innegabile che a incidenti la Spal sia stata sfortunatissima, sarebbe disonesto non riconoscerlo: senza gli attaccanti non segna nemmeno a morire. Così basta il gol al passivo che sempre ci scappa a stenderla. Il buon Colucci si barcamena in attesa di momenti migliori. È partito col 4-3-3 di Di Carlo per il quale era stata costruita la squadra, salvo ripiegare su una difesa a tre che ha alleggerito un po’ il carico dei passivi. Era la prima cosa da fare: ma dalla cintola in su non può che attendere recuperi importanti. Il cambio di modulo genera adattamenti da correggere a gennaio e l’annunciato ricorso a quel mercato solleva. Antenucci può fare il 9 tra due ali, non certo su lanci alti e lunghi o nell’attacco alla profondità. A Colucci si deve chiedere di rispettare un poco di più i ruoli dov’è possibile, perché altre magie non esistono. Di più potrà fare a organico completo, ma nell’attesa urgono punti, perché chiudere l’andata sotto i 20 sarebbe un dramma.