Mesola agli spareggi

La rincorsa all’ultimo posto play off del Mesola è stata completata dalla vittoria in riva al Po sul San Pietro in Vincoli, uno scontro alla vigilia ritenuto molto insidioso, invece gli uomini di Salvagno si sono imposti con merito, operando il sorpasso sul Solarolo, scavalcato proprio all’ultima giornata. Come l’anno scorso i castellani quindi sono riusciti in extremis ad acciuffare i play off, dove troveranno il Castenaso. Domenica trasferta in provincia di Bologna con un solo risultato a disposizione. Nello stesso girone colpaccio della Portuense a Osteria Grande, contro la seconda in classifica, trascinata da un super Laghi, autore di una doppietta. Da segnalare poi il primo gol maglia rossonera del diciassettenne Dall’Olio, che aveva debuttato nella partita precedente, in casa con il Sesto Imolese. L’Argentana fa ciao ciao con la mano alla categoria, con la speranza di rivederla presto in Promozione. Nell’altro girone il Casumaro sale sull’otto volante contro il fanalino di coda Vadese, mentre avrà bisogno degli straordinari la X Martiri. A Porotto un corsaro Atletico Mutina ha espugnato il campo della matricola biancazzurra, un passo falso che costringerà allo spareggio play out con il Fossolo. La partita si giocherà a Porotto, con i padroni di casa che avranno a disposizione due risultati su tre. Il finale sotto tono della X Martiri ha convinto la dirigenza biancazzurra a esonerare Ruggero Ricci, subentrato in autunno a Battaglia, a una sola partita dalla fine. Al suo posto ecco Bolognesi, che era l’allenatore designato per la prossima stagione, la società ha così anticipato i tempi. Torniamo a Casumaro, che ha ufficializzato Marco Marani, direttore sportivo uscente del Sant’Agostino, al posto del dimissionario Marcello Sfargeri, nocchiero del mercato rossoblù degli ultimi anni.