Mesola beffato nel recupero: finisce uno a uno

MSP: Peqini, Zannoni (30’ st Donvito), Dal Monte, Bertan, Traina, Afriye (19’ st Dondi), Hinek, Rotatori (42’ st Licciardo), Bartolini (19’ st Scarpati), Gogliormella (48’ st Comastri), Galli. A disposizione: Ruffoni, Marata, Cotti, Fratti. All.: Fanti Fabio.

MESOLA: Calderoni, Mangolini, Perini, Manari, Pittaluga, Telloli, Malagutti (1’ st Veronese), Casette (52’ st Marandella), Allegrucci (14’ st Cozzino), Mirontsev (26’ st Boscolo), Igboeli (4’ st Vianello). A disposizione: Catalano, Lucci, Rizzi, Micheletti. All.: Salvagno.

Arbitro: Stano di Modena.

Reti: 12’ pt Casette (Me), 47’ st Bertan (MS).

Note: ammoniti: Zannoni (MS), Dal Monte (MS), Licciardo (MS), Manari (Me), Malagutti (Me), Boscolo (Me).

Alla prima giornata di campionato si affrontano i bolognesi della MSP calcio e i ferraresi del Mesola. La volontà è quella di partire subito bene centrando i tre punti e raggiungendo la testa del girone. Al 12’ ci pensano gli ospiti a sbloccare le marcature: Casette si mette in proprio e lascia partire un missile da fuori area sul quale Peqini non può nulla. La MSP rimane a guardare nel primo tempo e non è in grado di impensierire gli avversari e creare difficoltà a Calderoni. Si avvicina il 45’ e l’imprevedibile Mirontsev semina il panico in area bolognese: nulla di fatto, perché la difesa locale gli chiude la porta in faccia. Usciti dagli spogliatoi i padroni di casa ritrovano fiducia e ricominciano a giocare cercando di salire in cattedra. Partita chiusa e al 68’ il Mesola sfodera l’arma del contropiede senza però concretizzare. I biancazzurri sfiorano il doppio vantaggio al 70’, quando Pittaluga si presenta sul punto di battuta della punizione. Dal limite, il centrocampista colpisce il palo: Peqini ringrazia. I minuti di recupero riservano la sorpresa più amara per i ferraresi: al 92’ Bertan si inserisce in area di rigore e beffa Calderoni. Con costanza e determinazione la MSP riequilibra i conti e conquista un punto importante per questo avvio di stagione. Triplice fischio e appuntamento alla prossima settimana, quando i bolognesi andranno in casa del A. Placci Bubano e il Mesola ospiterà l’Atletico Castenaso.