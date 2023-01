Mesola, che occasione sprecata L’Argentana pareggia nel finale

: Calderoni, Lucci, Vianello, Marandella (6’ Boscolo) , Pittaluga, Perini, Berardi (72’ Mangolini), Malagutti, De Giorgi (55’ Boscolozemelo), Mirontsev, Braghiroli. All. Salvagno.

ARGENTANA: Fiorentini, Malka (73’ Ashraf), Bozzato, Cesano, Delli Carri, Fantoni, Coletti A. (79’ Ghini), Ambrosecchia (90’ Riccitiello), Sehail (83’ Beccari), Coletti J., Colantuomo. All. Forlani.

Arbitro: Franceschi e assistenti Gesmundo e Drudi

Reti: 70’ Pittaluga, 84’ Colantuomo

Note: Espulso direttamente dalla panchina Guidi. Ammoniti: Fantoni, Coletti A, Sehail. Angoli 4 a 3 per il Mesola.

Non riesce più a vincere il Mesola in casa, lasciando sul campo preziosi punti, contro formazioni, vista la classifica, sulle quali dovrebbe imporsi. Tuttavia è degli ospiti la prima mezz’ora, mentre per i padroni di casa, c’è da registrare il brutto infortunio al ginocchio di Marandella e solo poco prima del 30’, provano ad impensierire Fiorentini con un tiro di Vianello che esce a lato. Poco dopo l’Argentana potrebbe passare in vantaggio, su contropiede con Coletti J. che passa a Colantuomo. Tiro dal limite rasoterra che esce di un soffio alla sinistra di Calderoni. Sul cambio di fronte angolo di Mirontsev, traversone per Boscolo a due passi dalla porta, ma un difensore fa alzare il pallone. Ancora Malagutti, il cui tiro dal limite esce alla sinistra di Fiorentini. Ripresa col Mesola in assedio nella metà campo degli ospiti, senza tuttavia esprimere l’incisività necessaria. Al 69’ ci provano, uno dopo l’altro, sia Mirontsev che Berardi, da pochi passi dentro l’area, ma entrambi trovano la respinta dell’estremo difensore delll’Argentana. Al 70’ Pittaluga, di testa, la sblocca, insaccando un traversone. Sembra fatta, ma l’Argentana trova un gol rocambolesco, frutto forse dell’incomprensione fra Calderoni e Perini. Il portiere rinvia il pallone a poca distanza dal proprio difensore, che finisce sulla schiena di quest’ultimo, la palla rimbalza e finisce sui piedi di Colantuomo che deve solo depositarla nella porta vuota. Arrembaggio finale dei padroni di casa, ma finisce così.

