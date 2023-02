Mesola favorito col Sesto, X Martiri col Cavezzo

Si punta alla terza vittoria consecutiva a Porotto, dove è atteso il Cavezzo. Il nuovo presidente Ciriaco Minichiello ci crede: "Possiamo allungare la striscia positiva. A Trebbo di Reno abbiamo sfoderato una prestazione tutta determinazione e soprattutto di grande autorevolezza a casa della quarta in classifica. Con altre occasioni da gol non sfruttate. La squadra è tornata in grande salute cogliendo la seconda vittoria consecutiva dopo tre sconfitte di fila rimediate di misura con le prime tre della classe. Siamo a sette punti dalla zona play out, ma ad appena quattro dai play off. Da qui in avanti sono tutte partite con avversari di pari caratura o di livello inferiore e quindi ce la possiamo giocare con tutti. L’ importante è che i ragazzi rimangano concentrati sull’obiettivo salvezza e, una volta raggiunta, tutto ciò che verrà in più lo prenderemo con grande entusiasmo. Abbiamo poi un grande allenatore come mister Ricci e la sua mano si vede eccome". Vuole concedere il bis anche il Casumaro, che dopo il colpaccio a Camposanto, riceve il Far, seconda forza del campionato. Nel girone C il Mesola ha un turno decisamente abbordabile: in riva al Po c’è il Sesto Imolese, penultimo in classifica, reduce da una pesante sconfitta interna a opera del Faenza, ma anche la stella dei castellani non ha brillato a Sant’Alberto con il Reno. L’Argentana spera di muovere la classifica a Migliarino con il San Pietro in vincoli, terzo in classifica, infine la Portuense cerca punti nel Ravennate a spese del Fosso Ghiaia. A Fosso Ghiaia torneranno a disposizione Allegrucci e capitan Telloli e sarà riconfermato al centro dell’attacco Nicolas Laghi (foto), match winner nel turno precedente, in casa con il Cotignola. "Se giocheremo sui livelli espressi con l’arrivo di Del Mastio abbiamo le potenzialità per vincere – sottolinea il bomber rossonero Laghi – A parte il passo falso a San Pietro in Vincoli, dove abbiamo peccato di presunzione, ci siamo ripresi a subito. Per quanto mi riguarda sono al 20%, ho ripreso ad allenarmi da appena un mese, miglioro partita dopo partita e i risultati si vedono". Franco Vanini