Mesola incassa il poker, è fuori dai playoff

Atletico Castenaso

4

Mesola

0

ATLETICO CASTENASO: Musiani, Negrini, Alberti (20’ st Luongo), Pappalardo, Arcesilai, Mazzoni, Napolitano, Meacci, Di Salvo (34’ st Boni), Capitanio (25’ st Vinjolli), Semprini (32’ st Crimi). A disposizione: Rocchi, Casarini, Frison, Mezgour, Maglie. All.: Mazzoni.

MESOLA: Calderoni, Lucci, Mangolini (20’ st Ranzato), Manari (34’ st Durante), Zanella, Cantelli, Malagutti (25’ st Mazzocchi), Mirontsev, Boscolo Zemelo (32’ st Agnelli), Boscolo, De Giorgi. A disposizione: Forza, Vianello, Perini, Berardi, Marandella. All.: Salvagno.

Arbitro: Basini di Reggio Emilia.

Reti: 15’ pt Capitanio (A), 10’ st Capitanio (A), 15’ st Di Salvo (A), 45’ st Arcesilai (A).

Note: ammoniti: Mazzoni (A), Semprini (A), Manari (M).

Decisiva vittoria per l°Atletico Castenaso, che passa per il risultato di 4 reti a 0 sugli ospiti del Mesola e si guadagna primo accesso alla finale di domenica prossima, nella partita valida per la semifinale playoff del girone D di promozione Emiliana. Sul sintetico del Negrini di Castenaso scendono in campo le due Compagini, che arrivano a questa partita decisiva per la stagione dopo aver vinto entrambe l°ultima partita di campionato e aver chiuso rispettivamente al secondo e quinto posto in classifica. Nei primi minuti partono meglio gli ospiti del Mesola, che spingono da subito e si guadagnano un calcio di punizione da posizione invitante al 3’.Della battuta si incarica Boscolozemelo, che sfiora il palo destro. è buona la reazione del Castenaso, e al 15’ arriva il vantaggio, con il numero 10 Capitanio che arriva per primo sul tiro ribattuto di Di Salvo e ribadisce in rete l’1 a 0. Sul tramonto del primo tempo si rende pericoloso il Mesola. Al rientro dagli spogliatoi partono forte i padroni di casa che raddoppiano subito con la rete di Capitano che sigla la doppietta personale e porta il punteggio sul 2 a 0. Non si ferma il Castenaso, che 5 minuti dopo riparte in contropiede con Di Salvo, che gestisce bene la ripartenza e a tu per tu con il portiere insacca il 3 a 0. Nel finale arriva il poker con la rete di Arcesilai. Il Castenaso, passa il turno e sfiderà la Polisportiva Reno nella finale per la promozione in Eccellenza.