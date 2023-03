Mesola lanciatissimo, buon pari per il Casumaro

L’atteso derby di Ferrara di Promozione tra il Casumaro e la matricola X Martiri si è concluso senza vincitori né vinti. "Un punto in trasferta non si butta mai via – commenta il direttore sportivo biancazzurro Riccardo Alberani – E’ stato un derby combattuto ma corretto: il pareggio rispecchia quello che si è visto in campo: al gol di Marongiu è arrivato il pareggio di Vinci, ma nessuno delle due ha prevalso". "Mi è piaciuto di più il primo tempo – è l’opinione del direttore sportivo del Casumaro padrone di casa Marcello Sfargeri – il secondo tempo è stato pieno di errori, di passaggi sbagliati e poche occasioni. Evidentemente il pareggio stava bene a tutte e due. Peccato per quell’errore di Benini (foto) di testa al 90’". Nell’altro girone la stella del Mesola è tornata a splendere, i castellani hanno rifilato un sonoro poker alla nobile decaduta Libertas Castel San Pietro. Tra i goleador Tommaso Pittaluga: il regista ha trasformato un calcio di rigore, portando il bottino stagionale a sei reti. "E’ una vittoria che non fa una piega – commenta il centrocampista biancazzurro – la Libertas una volta passata in svantaggio si è come sciolta. Ciò non toglie che abbiamo giocato alla grande, alla fine del primo tempo la partita era virtualmente chiusa, con quattro reti di vantaggio". Tre punti che vi portano vicino alle zone che contano. "I playoff non sono lontani, in più abbiamo tre scontri diretti da sfruttare: domenica in trasferta con l’Osteria Grande terzo in classifica, poi Faenza e Solarolo. Dopo quel trittico vedremo dove possiamo arrivare". Nell’anticipo di sabato la Portuense ha portato a casa un punto dalla difficile trasferta di Castenaso, secondo in classifica: classica partita dai due volti, in svantaggio nel primo tempo, pareggio nella ripresa, ma con risultato che poteva essere di maggiore soddisfazione se Allegrucci e compagni fossero stati più concreti in zona gol. E domenica sfida di cartello in casa con il Faenza. Chiudiamo con l’Argentana, che a Migliarino si è arresa al Placci Bubano, con il quarto gol del poker al passivo messo a segno dall’ex Tumolo. Franco Vanini