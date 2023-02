Reno

3

Mesola

0

RENO: Bonazza, Gabelli, Giorgini, Tassinari, Innocenti, Bolognesi, Rechichi (25’ st Frati), Patti (1’ st Montemaggi), Renzi, De Rose, M. Filippi. All.: Mariani.

MESOLA: Calderoni, Malagutti (10’ st Durante), Vianello (10’ st Granini), Manari, Pittaluga, Lucci, De Giorgi, Braghiroli, Boscolozemelo, Mirontsev (22’ st Zanella), Boscolo. All.: Salvagno.

Arbitro: Zannoni di Cesena.

Reti: 15’ pt Tassinari (R), 20’ pt Renzi (R), 40’ st Montemaggi (R).

Note: ammoniti: Gabelli (R), Alberani (R), Vianello (M), Pittaluga (M).

Importante vittoria casalinga per il Reno, che passa per 3-0 col Mesola. Pronti via e partono subito forte i padroni di casa, che mettono pressione alla difesa ospite. Con il passare del tempo il Reno macina gioco, e al minuto 15 arriva la rete del vantaggio, con il numero 4 Tassinari che sugli sviluppi di una palla inattiva prende il tempo a tutti e incorna la palla in rete per l’1-0 dei padroni di casa. Non si ferma il Reno, che al minuto 20 raddoppia questa volta con il classe 2003 Renzi, che si libera al tiro da ottima posizione e deposita in rete. Nella ripresa Montemaggi chiude i conti.