Mesola va sotto di due reti, rimonta e vince

mesola

3

trebbo

2

MESOLA: Calderoni, Lucci (8’ Allegrucci), Perini, Manari, Pittaluga, Telloli, Malagutti, Casette (62’ Marandella), Cozzino (74’ Igboeli), Boscolo Anzoletti (88’ Micheletti), Marouane (46’ Mangolini). All. Salvagno.

TREBBO 1979: Albertazzi, Vespignani, Corropoli D., Innocenti, Corropoli S., Puggioli, Caravatta, Puzzo (70’ Fabbri), Cini, Mauro (83’ Scannabissi), Puopolo (62’ Mezgour). All. Valtorta.

Arbitro: Samaritani (Ra), assistenti Panzavolta (Fc) e Marchica (Bo).

Reti: Cini 10’, Mauro 40’, Malagutti 54’, Boscoloanzoletti 79’, Allegrucci 84’.

Ammoniti: Perini, Telloli, Malagutti, Mezgour, Albertazzi, Boscolo Anzoletti, Micheletti, Salvagno, Vespignani.

Dopo un primo tempo inguardabile, il Mesola ritrova grinta e determinazione e conquista la sofferta vittoria ai danni del Trebbo. La cronaca: alla prima vera incursione, agevolata da retropassaggio di Pittaluga verso Lucci, intercettato da Cini, bravo nel saltare il solo difensore che si opponeva e superare Calderoni, gli ospiti passano in vantaggio. I tifosi si aspettano la reazione dei padroni di casa, ma vedono una squadra molle, senza velocità, quasi sempre sovrastata dalla maggior determinazione degli avversari. La reazione non c’è almeno fino alla mezz’ora quando, nella prima vera incursione con Cozzolino lanciato in profondità, si trova solo davanti all’estremo difensore del Trebbo, ma in tentativo col colpo di testa per superare Albertazzi è debole e il portiere riesce a bloccare la palla. Sul cambio di fronte gli ospiti potrebbero raddoppiare, sempre per una non impeccabile gestione della difesa del Mesola, ma l’esecuzione dell’attaccante del Trebbo è imprecisa. Il raddoppio si concretizza con l’ennesimo passaggio intercettato da Puopolo che si dirige verso la porta e trafigge Calderoni, non impeccabile sul tiro dell’attaccante. Allo scadere del primo tempo traversone di Pittaluga, palla in mezzo all’area piccola nugolo di piedi di calciatori del Mesola, ma nessuno riesce a colpire e Albertazzi blocca. Il Mesola si risveglia nella ripresa, forse saranno state le grida nell’intervallo di Salavano a ridestarlo, e accorcia le distanze con Malagutti, bravo nel deviare un traversone in porta, passano pochi minuti e su calcio d’angolo tiro centrale dal limite, dei padroni di casa, ma Albertazzi para. Trebbo in avanti e solo una super parata di Calderoni salva il Mesola dalla tripletta. I padroni di casa ottengono il pareggio grazie ad un perfetto controllo di Allegrucci che passa a Boscolo Anzoletti e segna. Mesola all’arrembaggio, con ritrovata determinazione e grinta, che consentono ad Allegrucci di siglare la terza rete e conquistare la vittoria.

c.c.