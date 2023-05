Mestrino passa in gara 1

Nulla di irreparabile, ma ora la salvezza passa - inderogabilmente - per una doppia vittoria al “Pala Boschetto” da costruire a meno di 24 ore di distanza fra un match e l’altro, a partire da domani alle 15. Non è positiva la spedizione della Securfox Ariosto Ferrara in terra veneta: gara 1 dei playout salvezza va in cassaforte a Mestrino con la serie - al meglio delle 3 - che ora si sposterà in Emilia. L’avvio di gara è shok per la Securfox: incetta di perse in attacco, mentre dall’altra parte del 40x20 Mestrino approccia correttamente alla gara e piazza un sonoro parziale di 4-0 che costringe dopo soli 5’ coach Britos al primo timeout. Al rientro dalla sospensione Dyulgerova para su Sormaz, mentre dall’atra parte arriva il cinico contropiede di Jevremovic per il 5-0. L’estremo difensore locale è letteralmente scatenata ed è abile a mantenere sino al 7’ la porta completamente inviolata. La reazione emiliana porta al -2 (6-4) messo a segno da Sormaz al 18’ e la rete del 13-11 di Campagnaro fissa il parziale all’intervallo. Nella ripresa Mestrino parte nuovamente con il piede pigiato sull’acceleratore e dopo 4 giri di lancette ritrova il +5, come nel primo tempo (16-11). Sormaz fallisce un rigore pesante e Stefanelli, sbloccandosi, mette a segno il 19-13 al 40’. Ferrari, con due rigori parati, aiuta la Securfox nell’operazione di avvicinamento, ma è una vana speranza: Mestrino chiude sul 27-22 e vince gara 1.