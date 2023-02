Meteor Basket Renazzo L’under 15 Giada Pola convocata in azzurro

La maglia di Meteor Basket si colora di azzurro, quello della nazionale, grazie alla convocazione di Giada Pola, dell’under 15 femminile, all’Academy Camp, il progetto indetto dal Settore Squadre Nazionali della Federazione Italiana Pallacanestro. Dopo la convocazione dello scorso anno al Trofeo delle Province, per Giada arriva un’ulteriore conferma del suo talento che la porterà a prendere parte all’Academy Camp territoriale di Emilia-Romagna, Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, che si svolgerà a Valenza (Alessandria), dal 10 al 12 febbraio.

Si tratta di un risultato molto importante non solo per Giada ma anche per tutta la società.