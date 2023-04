Mezzo secolo col ’Giro delle Mura’ Lunedì si parte dall’ippodromo

Il giro podistico delle mura compie mezzo secolo di vita. Nella sede municipale presentato ieri mattina l’evento sportivo di lunedì 1° maggio, organizzato dalla Polisportiva Doro, con la collaborazione del gruppo sportivo terapeutico Anffas Ferrara, Uisp Ferrara e Avis, la partecipazione della scuola di equitazione ASD Ippodromo di Ferrara e della Contrada di San Luca. All’incontro sono intervenuti Andrea Maggi, assessore allo sport Comune Ferrara, Paolo Calvano, assessore Regione Emilia-Romagna, Luciano Mazzanti e Monica Zannini, presidente e vicepresidente Polisportiva Doro, Eleonora Banzi, presidente Uisp Comitato di Ferrara, Francesca Palazzi, presidente G. S. Anffas di Ferrara, Patrizia Lucchini, presidente Consiglio di zona Ferrara Est Coop. Alleanza 3.0, Alessandro Cattabriga Avis Comunale, Ivano Guidetti Coni Ferrara, Davide Conti per atleti azzurri d’Italia e Panathlon.

L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Ferrara, Regione Emilia-Romagna, comitato regionale Coni, Sport e Salute, Panathlon ed Associazione Nazione Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia. Molte realtà del mondo produttivo ferrarese e regionale. "Mi auguro che sia una giornata di festa – ha sottolineato Andrea Maggi – e di allegra partecipazione, sia per gli agonisti sia per chi decide di trascorrere anche solo alcune ore all’aria aperta in movimento sulle Mura di Ferrara, che sono un’ideale palestra naturale. Un grazie particolare a Polisportiva Doro per l’impegno che mette per continuare anno dopo anno a mantenere viva questa manifestazione". Un appuntamento storico, dove sono annunciati circa mille partecipanti. "La Regione – ha aggiunto Paolo Calvano – sostiene appuntamenti come questi, stiamo attivando diverse iniziative a sostegno dello sport con appositi bandi. Iniziative come quella del giro delle mura trasmette valori positivi, in quanto lo sport è sinonimo di prevenzione".

Lo start e l’arrivo del giro delle mura saranno all’ippodromo comunale con due percorsi, quello competitivo di 12.5 km e uno più breve di 7.5 km. La partenza delle gare dei più piccoli sarà alle 9, mentre alle 9,45 ci sarà lo starter per la competitiva, in coda la camminata e Nordic Walking. Si potrà partecipare anche accompagnati dagli amici a quattro zampe. "Il giro della mura estensi – prosegue Luciano Mazzanti – fa parte della storia del nostro territorio, si può definire la corsa dei ferraresi che ha come peculiarità un percorso lungo le storiche mura estensi". Altro appuntamento alle 11.20 con il decimo trofeo ‘gambero al galoppo’ gara di retro-running, sulla distanza di 1 miglio (1609m), ovvero due giri dell’anello interno dell’Ippodromo. "Si tratta di un’iniziativa – conclude Eleonora Banzi – molto importante che impernia i valori dello sport per tutti, coinvolgendo molte persone. Un ringraziamento a tutti i volontari".

Mario Tosatti