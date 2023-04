Milano superiore anche in gara 2 Ferrara Hockey saluta la stagione

Il Ferrara Hockey esce dalla fase finale del campionato. La gara 2 dei quarti di finale play off si chiude con lo stesso risultato dell’incontro di mercoledì, anche sabato pomeriggio al Pala-Burani di Ferrara, l’HC Milano vince 4-1, ma senza un vero e proprio dominio. Il Ferrara Hockey ancora una volta ci mette il cuore per contrastare i campioni d’Italia in carica, ma non basta. Come a Milano, i lombardi si portano intorno la metà del primo tempo in vantaggio, che viene raddoppiato pochi minuti dopo per un primo tempo che si chiude 2-0 in favore degli ospiti. Questa volta a inizio ripresa Ferrara realizza in una delle poche situazioni di pover-play con Lettera che insacca l’ultimo goal della stagione per i ferraresi. Anche in gara 2 le squadre si affrontano in modo corretto con tanto equilibrio fin quando Milano riallunga portandosi sul 3-1. Nelle ultime battute di gioco è ancora Milano che realizza il quarto e ultimo goal della partita. "Una stagione che senza ombra di dubbio – spiega Giuseppe Strada del Ferrara Hockey – risulta essere al di sotto delle aspettative soprattutto per non aver raggiunto il quinto posto nella prima fase del campionato, posizione alla portata del club ferrarese. Ora si intensificherà l’attività di programmazione per il futuro".