"Mio l’errore su Paolucci, poi ho rimediato. La squadra è unita e dobbiamo vincere"

È stata una partita particolare quella di Patryk Peda, croce e delizia della Spal con un errore che è costato il vantaggio dell’Ancona e il colpo di testa che ha riportato i biancazzurri in parità. "Non è facile rientrare dalla Nazionale e scendere in campo dopo aver effettuato pochi allenamenti – dice –. Sono contento per il gol, ma dovevamo vincere. In occasione della rete di Paolucci mi prendo la responsabilità. La squadra è unita, lotta e dà sempre il massimo, ma specialmente in casa è necessario riuscire a conquistare i tre punti. I tifosi sono sempre al nostro fianco, meriterebbero questa soddisfazione. Dopo tre sconfitte di fila con zero gol all’attivo, oppure quando si subisce un gol dopo un passaggio errato, è normale che mentalmente possa subentrare la paura di sbagliare. Ma dobbiamo prenderci le nostre responsabilità e andare avanti senza nasconderci".