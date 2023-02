Miozzi: "Kleb, decisive le prossime ore"

Sono ore concitate per ciò che concerne il futuro del basket ferrarese, ancora una volta arrivato ad un punto di non ritorno dopo le difficoltà della scorsa estate. Ieri mattina si è consumato l’incontro tra il presidente del Kleb Marco Miozzi e il sindaco Alan Fabbri, resosi necessario per mettere al corrente i vertici dell’amministrazione comunale sulla difficile situazione economica che sta attraversando la società biancazzurra. Una situazione estremamente delicata, tanto da metterne a rischio il proseguimento dell’attività agonistica: "Le scadenze da rispettare incombono e trovare la vicinanza e il sostegno dell’amministrazione comunale per noi è fondamentale – le parole del patron Miozzi –, il sindaco e l’assessore allo sport Maggi si stanno già muovendo per fare la loro parte. I prossimi giorni saranno molto importanti, dopo momenti davvero difficili ora posso dire di essere cautamente ottimista. Speriamo che il tessuto imprenditoriale del territorio risponda, abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti".

Viene spontaneo chiedersi, però, che fine abbiano fatto i progetti di inizio stagione, con il main sponsor Tassi Group accolto e presentato dalla nuova proprietà quale asse portante su cui porre le basi per il futuro della pallacanestro cittadina, e che invece parrebbe essere già fuori dai giochi. "Ringrazio gli sponsor che ci stanno sostenendo in questa stagione – ha concluso Miozzi nel comunicato reso pubblico dal Kleb –, hanno fatto tanto e gliene siamo grati. Ora però serve fare un ulteriore passo avanti e trovare le risorse per finire la stagione. Sperando anche che i risultati sportivi siano favorevoli e ci consentano di mantenere la categoria. Sono sicuro che giocatori e staff tecnico, che lavorano duramente ogni giorno, faranno il massimo per raggiungere la salvezza. In questo momento, più che mai, è importante restare uniti e compatti". Una situazione delicatissima, forse ancor più di quella vissuta pochi mesi fa, che ha messo in allarme gli appassionati biancazzurri, anche ieri parecchio attivi sui social network nel tentativo di chiedere spiegazioni su ciò che sta accadendo attorno al pianeta Kleb. Le prossime ore saranno decisive per capire se il sodalizio estense avrà le forze per terminare la stagione sportiva, il paradosso, al momento, è che quello che accade sul campo passa in secondo piano rispetto alle beghe societarie.

Jacopo Cavallini