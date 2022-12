Miozzi: "Tassi Group, stagione al top La società? Lavoro per il futuro"

A pochi giorni dalla notte di San Silvestro, e dalla chiusura di questo 2023, il numero uno del Kleb Marco Miozzi ha voluto tracciare un bilancio di una prima parte di stagione che ha visto la Ferrara del basket sorprendere tutti, battendo tre big del calibro di Cento, Forlì e Fortitudo e chiudendo il girone d’andata in piena zona playoff a 14 punti. L’obiettivo della Tassi Group resta però la salvezza, da conquistare a tutti i costi prima di poter mirare a qualcosa di più prestigioso.

Presidente, viste le premesse e lo scetticismo di inizio stagione, la squadra sta superando le aspettative. E’ d’accordo?

"Assolutamente, l’aspetto sportivo è al top, quello che mi piace sottolineare è il gruppo che lo staff tecnico è riuscito a creare, questa unità d’intenti ci ha consentito di portare a casa diverse partite".

Vuole citare un paio di giocatori in particolare?

"Dopo le due sconfitte iniziali avevo espresso qualche perplessità su Cleaves, invece devo dire che si sta rivelando l’uomo portante della nostra squadra. Assieme a lui capitan Campani e a volte Amici, ma rimarco l’importanza del gruppo. In questi giorni li ho visti divertirsi e giocare a calcetto, ma l’impegno era lo stesso che stiamo vedendo in campo ogni domenica".

I successi con Cento, Forlì e Fortitudo l’avranno fatta gongolare…

"Quando rivedo quel tiro di Cleaves da metà campo insaccarsi sulla sirena, mi vengono ancora gli occhi lucidi. Sono momenti che rimarranno nella storia del basket ferrarese".

Ha fatto i complimenti a coach Leka per il lavoro svolto fino ad ora. Si è già parlato di rinnovo di contratto, vista la sua scadenza a fine stagione? "Non ne abbiamo ancora discusso, ma Spiro ormai è un ferrarese d’adozione, per me e per la società è un valore aggiunto. Lui è un aziendalista nel vero senso della parola, si dedica tanto al suo lavoro e come lui anche i suoi due assistenti Carretto e Maione. Avere tre scudieri come loro al mio fianco mi fa stare tranquillo".

Novità sul futuro societario? "L’anno prossimo vorrei ricostruire l’intero assetto dirigenziale, non nascondo che al momento mi manca l’appoggio di una persona fidata che mi possa consigliare nella maniera giusta. Ora lavoro per portare a termine con serenità questi sei mesi che mancano alla fine della stagione".

A inizio gennaio la Bondi Arena ospiterà un torneo giovanile organizzato dal Kleb e dalla Scuola Basket. Come è nato il progetto?

"Al 90% è un’idea del vicepresidente della Sbf Stefano Cazzanti, poi il nostro sponsor Adamant ci darà una mano. Non avere una squadra di Ferrara al suo interno mi farà male, stiamo lavorando anche su questo, i giovani bravi a giocare a basket non sono solo in città ma anche in provincia".

Con Pistoia prezzi al ribasso?

"Lo annuncio ufficialmente, in curva si pagherà 5 euro e in tutti gli altri settori 15 euro. Festeggiamo tutti insieme il nuovo anno al palazzetto".

Jacopo Cavallini