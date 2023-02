Moncini o La Mantia davanti? Tanti i nodi da sciogliere

Su quali giocatori punterà mister De Rossi sulla trequarti e in attacco contro il Bari? È questo il principale interrogativo alla vigilia della gara contro i biancorossi, che teoricamente la Spal affronterà con l’ormai classico 3-4-2-1.

Il club di via Copparo è intervenuto in maniera significativa sul mercato per rinforzare la batteria di trequartisti, ma i due colpi principali non hanno ancora i 90 minuti nelle gambe. È difficile infatti pensare che Fetfatzidis e Nainggolan saranno schierati titolari contro la squadra di Mignani.

Del resto, il greco ha avuto un approccio molto positivo contro il Cagliari, giocando però appena nove minuti più recupero, e la sua ultima gara da titolare risale ad inizio settembre. Peraltro nel campionato qatariota.

Il Ninja invece è ai box da metà ottobre, ed essendo appena arrivato a Ferrara è prevedibile che DDR preferisca inserirlo gradualmente gettandolo nella mischia nel finale.

Il problema è che Maistro è stato appiedato per una giornata dal giudice sportivo (a Cagliari è stato espulso) e Valzania non è in perfette condizioni a causa dei postumi della botta rimediata all’Unipol Domus che lo ha costretto a chiedere il cambio dopo una manciata di minuti dall’inizio della partita. Si è trattato di un infortunio non grave ma particolarmente doloroso: l’ex centrocampista della Cremonese in settimana ha comunque ripreso ad allenarsi, e si spera che stringendo i denti possa essere della partita.

Assieme a lui in Sardegna era stato lanciato Rauti, che però non ha sfruttato la chance concessa da De Rossi.

Per questo, col Bari potrebbe toccare a Rabbi o Tunjov. Ma al momento è meglio non escludere alcuna soluzione, nemmeno il ritorno al 3-5-2 con un centrocampo più folto e due punte di ruolo. In questo caso La Mantia e Moncini (foto) potrebbero agire uno di fianco all’altro ricomponendo il tandem d’attacco che aveva fatto sognare il popolo biancazzurro nel corso dell’estate. Altrimenti la Spal continuerà ad avere un solo punto di riferimento offensivo, probabilmente Moncini.

Sarebbe però più che mai importante recuperare sotto ogni punto di vista La Mantia, che non gioca una partita da titolare dall’11 dicembre (Spal-Palermo 1-1) e non segna addirittura dalla quinta giornata di andata (Spal-Venezia 2-0).

Negli altri reparti invece non si prevedono grossi cambiamenti rispetto al match disputato a Cagliari venerdì scorso.

In difesa si va verso un ballottaggio tra Varnier e Dalle Mura, e a centrocampo tra Zanellato e Murgia, mentre in cabina di regia è scontata la conferma del gioiellino Prati. L’ex centrocampista del Ravenna ormai non è più una sorpresa, e c’è da scommettere che da qui alla fine della stagione tanti osservatori di club di serie A lo seguiranno con attenzione.

Stefano Manfredini