Mondiali e Olimpiadi sul ring: l’ex campione Clemente Russo ospite alla palestra McFit

Il vicecampione olimpico Clemente Russo a Ferrara per promuovere il benessere fisico. Si tratta di un’occasione particolare per tutti gli appassionati di sport e non solo. Oggi si svolgerà nella palestra McFIT (via Reggiani 4), un allenamento collettivo con l’ex campione di pugilato Clemente Russo, unico pugile tricolore ad aver disputato 4 Olimpiadi conquistando 2 argenti (Pechino 2008 e Londra 2012) oltre a 2 ori mondiali (Chicago 2007 e Almaty 2013). L’appuntamento di Ferrara sarà un workout, il tema dello stesso sarà ‘Immunity boost’, con l’intenzione di lanciare un messaggio forte sul benessere fisico, ovvero allenarsi per migliorare se stessi e per mantenere il proprio corpo in ottima salute. Un progetto in collaborazione con Clemente Russo, che lo scorso anno ha riscosso un grande successo in tutta Italia, l’obiettivo è quello di promuovere l’importanza dell’allenamento per migliorare il benessere psico-fisico. Ogni mese l’ex campione di pugilato terrà workout a corpo libero nelle diverse palestre McFIT sparse su tutto il territorio italiano, incentrati su forza e resistenza, pronto a dispensare consigli per uno speciale allenamento funzionale. Saranno lezioni per tutti, cambierà solo l’intensità a seconda del singolo livello di preparazione di ogni partecipante. La lezione si chiuderà poi con un’anticipazione del training previsto per il mese successivo. "È un piacere continuare a collaborare con la famiglia di McFIT per la promozione del movimento sano e dei corretti stili di vita", ha commentato Clemente Russo.

Mario Tosatti