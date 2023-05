Monta da lavoro, tappa regionale all’ippodromo

Oggi e domani presso le strutture dell’ippodromo "Cesare Fiaschi" di Ferrara si svolgerà la prima tappa del campionato regionale di "monta da lavoro tradizionale" Fitatrec-Ante Emilia Romagna. La disciplina aveva fatto tappa a Ferrara già nel 2022 e anche quest’anno ha voluto essere nuovamente presente nella importante struttura regionale conosciuta a livello nazionale per l’attività svolta in passato di incremento ippico. L’associazione sportiva "il Tridente" di Casaglia e il comitato organizzatore che da circa trenta anni si occupa di valorizzare questa disciplina e le tradizioni del cavallo da lavoro presenteranno i campioni europei di questa specialità equestre: Filippo Gozzi, campione europeo di specialità open, e il campione italiano juniores Giacomo Biacchi. Saranno inoltre presenti le "amazzoni" Giulia Saccani ed Ester Rutigliano, plurimedagliate ai vari campionati italiani. Saranno quindi tre le prove da superare per ambire alle qualifiche dei campionati italiani previsti ad inizio settembre a Perugia. Le prove di addestramento in rettangolo si svolgeranno questa mattina dalle 9.30, mentre quelle di attitudine (prova di campagna) nel pomeriggio dalle ore 14. L’ultima prova, quella di velocità, domani dalle ore 9.30. Saranno poi otto le categorie di competizioni in programma con 42 binomi iscritti rappresentanti di vari centri ippici regionali emiliano romagnolo e lombardi. Per la provincia di Ferrara sono iscritti un folto numero di giovani allievi molto promettenti che si sono avvicinati da un paio di anni alla disciplina ed hanno dimostrato particolare attitudine per la specialità, coordinati da Ester Rutigliano, che ha saputo costruire durante il periodo invernale un buon gruppo di allievi provenienti da alcuni circoli ippici ferraresi (ASD unicorno di Portomaggiore e ASD ippodromo di Ferrara) con lo scopo di sviluppare a Ferrara questa completa disciplina ippica alla portata di chiunque abbia un cavallo da lavoro. Indispensabile per la buona riuscita della manifestazione l’apporto di "Zima" sicurezza di Ferrara , "Bondi Artigiani Pastai" e "Isola verde mangimi" di Ozzano Emilia.

Lauro Casoni