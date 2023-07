Montavolley, grande festa I vincitori di ogni categoria

Se la pallavolo di casa nostra si sta rilanciando dopo un periodo difficile, lo si deve anche a manifestazioni come Montavolley, che ha concluso una sesta edizione da record con 150 atleti partecipanti, ben 40 in più rispetto ad un anno fa. Sui quattro campi allestiti a Montalbano, si sono dati battaglia giocatori di 4 Torri Volley, Pallavolo Ferrara, Benedetto Volley, Pallavolo Voghiera, San Pio X, Team Volley Portomaggiore, Volley Sant’Agostino, Uisp Ferrara, Pgs, Volley Vigarano, Altedo Volley e Copparo Volley. Una grande festa pallavolistica distribuita in otto giorni, con atleti di tutte le età suddivisi in sei categorie. Ospiti d’eccezione i nazionali juniores Tommaso Barotto e Valentina Cantaluppi, inoltre gli organizzatori ringraziano Don Graziano e la Parrocchia di Montalbano, oltre agli arbitri Fipav che hanno arbitrato le fasi finali del torneo. Ma passiamo ai vincitori delle varie categorie. Tra gli Amatori hanno trionfato Lucrezia Felloni, Iuri Gruzin e Pietro Rivaroli, davanti a Nicole Mastellari, Niccolò Gardellini e Davide Mazzini, mentre sul terzo gradino del podio sono saliti Francesca Tripodi, Pietro Ballo e Dino Luciani.

Nella categoria under 14 femminile l’hanno spuntata Rita Fabbri, Linda Minelli ed Eva Vanello in finale contro Marina Hidri, Ludovica Bernini e Melissa Volta, invece al terzo posto si sono piazzate Alice Lauria, Giada Covoni ed Elena Mandini. Nell’under 17 femminile si sono imposte Camilla Barbi, Letizia Fracasso e Caterina Carli, davanti a Giulia Nanni, Irene Ballo e Sarah Tsida Dassi, e a Francesca Boresi, Marta Alberti ed Elisa Fortini. Nell’under 17 maschile invece vittoria per Matteo Bova, Sebastiano Merlin e Cesare Roboni, sostituito nelle fasi finali da Davide Poli a causa di un infortunio. Secondo posto per Marco Tonnini, Alessandro Serafini e Massimiliano Montagnana, e terzo per Edoardo Saccà, Giulio Trabanelli e Federico Lovato. Salendo di categoria, nell’under 19 misto i più forti sono stati Caterina Carli, Andrea Dosi e Filippo Poltronieri, che in finale hanno piegato Virginia Tronca, Tommaso Stochino e Cesare Roboni. Terzi Letizia Fracasso, Alessandro Serafini e Federico Soriani. Infine, la categoria Open che ha visto al primo posto il nuovo centrale della 4 Torri Volley Luca Smanio assieme ad Andrea Masotti e Giacomo Leoni. Si sono arresi soltanto in finale Andrea Dosi, Filippo Poltronieri e Davide Poli, mentre si sono dovuti accontentare del terzo posto Edoardo Fregnani, Federico Soriani e Gregorio Fagotti.

s.m.