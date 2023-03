Morea: "Ferrara, segui l’esempio di Treviso"

Più di vent’anni da ferrarese adottivo, prima da responsabile del settore giovanile del Basket Club, poi da vice di Giorgio Valli nell’epopea che ha portato la Carife ai fasti della Serie A, infine da capo allenatore in due occasioni nell’era Bulgarelli. Ora Alberto Morea è assistente di Marcelo Nicola a Treviso, piazza storica della pallacanestro italica che data la vicinanza con Ferrara permette al coach tarantino di passare da "casa" praticamente ogni lunedì dopo le partite della sua Nutribullet.

"Qui a Treviso hanno vissuto la sparizione della Benetton ma poi sono ripartiti con passione dal basso – spiega Morea – e chissà che anche a Ferrara non possa accadere lo stesso".

Le è stato raccontato qualcosa di quegli anni?

"Treviso è una piazza che da sempre è abituata a una pallacanestro di alto livello, dopo la sparizione della Benetton sono ripartiti addirittura dalla Promozione, ma grazie alla creazione di un consorzio di imprenditori nel giro di un anno hanno acquistato un titolo di Serie B. Poi hanno vinto l’A2, e da anni la città ha di nuovo una squadra di Serie A. Una scalata rapida, che spero possa dare qualche spunto anche a chi sta lavorando per la ripartenza del basket ferrarese".

Come sta andando la stagione a Treviso?

"Siamo in una situazione di classifica abbastanza tranquilla nonostante la scoppola di domenica a Brindisi. Ci manca ancora continuità a livello di prestazioni, ma penso che la squadra abbia trovato la sua identità".

Veniamo al sodo allora. Come ha preso la notizia del ritiro del Kleb dal campionato? "Beh, ormai vivo a Ferrara da quasi trent’anni e posso dire di aver attraversato tutte le fasi della pallacanestro estense. Dopo la mia ultima esperienza da capo allenatore ho sempre seguito con interesse le vicende di Ferrara, è un dispiacere enorme vedere ciò che è accaduto".

Diverse volte l’abbiamo vista al palazzo quest’anno…

"Vero, e quando non riuscivo ad esserci la domenica sera il risultato del Kleb era il primo che guardavo. Era un’occasione per discutere coi miei figli di Ferrara, ma allargando il discorso credo che tanti giovani abbiano il desiderio di continuare a vedere pallacanestro di livello in città".

Che squadra le è parsa la Tassi Group?

"Un gruppo con grandi valori morali che è sempre riuscito ad esprimere qualcosa in campo, appassionando un’intera città. La vicinanza e il supporto della gente erano palpabili".

In che modo Ferrara potrà ripartire?

"Il passato è passato, ora è giusto concentrarsi sul presente e sul futuro. Io c’ero quando l’ingegner Mascellani, alla vigilia della finale playoff a Barcellona Pozzo di Gotto, ci rassicurò sul prosieguo dell’attività. Sono convinto che anche questa volta si troveranno energie e risorse per garantire un futuro al basket cittadino, ho ascoltato con piacere le dichiarazioni del dottor Calderoni apprezzando la concretezza e la precisione con le quali ha illustrato la situazione".

Se arrivasse una chiamata da Ferrara la ascolterebbe?

"In questo momento il mio focus è solo su Treviso, ma da qui a qualche mese bisognerà vedere quali scenari si apriranno, sia per me che per il basket ferrarese".

Jacopo Cavallini