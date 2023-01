Moreno: "Il derby è speciale, ne ho giocati tanti e riesco a gestire le emozioni"

E’ come il vino, più invecchia e più diventa buono. In questo caso, però, è più corretto usare il termine maturo, visti i soli 32 anni di età e con ancora tanto da dare a Cento e al mondo del basket. E’ la parabola di Yan Moreno, il "vero metronomo" della Benedetto, proprio come lo ha definito il ds Belletti. Se c’è un uomo-derby da scegliere, la figura giusta è proprio Yan, che in carriera ha indossato sia la maglia di Ferrara che quella della Benedetto, canotta che custodisce gelosamente dall’estate 2018. Due stagioni al Kleb (dal 2016 al 2018), per un totale di 64 partite e quasi 500 punti realizzati, prima del passaggio in biancorosso, colori con i quali ha vissuto sia l’amara retrocessione del 2019, ma anche tutti gli straordinari traguardi che la Tramec sta collezionando da tre anni a questa parte. "Il derby è qualcosa di speciale, l’atmosfera che si respira in settimana è unica: quando Cento e Ferrara si ritrovano da avversarie è sempre bello – commenta Moreno, pronto per l’ennesima sfida contro una parte del suo passato –. Ne ho giocati tanti e, con gli anni, ho imparato a gestire le emozioni, anche se il piacere di giocarlo resta sempre intatto. Sappiamo che è una sfida importante, ma dobbiamo restare concentrati e pensare solo a portare a casa i due punti". Lucido e con l’attenzione necessaria per affrontare una partita che da sempre nasconde delle insidie: una volta alzata la palla a due, i 10 punti che separano le due squadre in classifica verranno azzerati. "Essendo un derby, siamo consapevoli che può davvero succedere di tutto. Arriviamo da una gran bella vittoria, ma bisogna restare umili e continuare a lavorare: ogni domenica è una battaglia. I nostri obbiettivi non cambiano, la fame di vincere resta sempre la stessa e tutto ciò che viene di buono lo prendiamo". Nonostante il cambio-maglia e tutta la rivalità che si portano dietro Cento e Ferrara, Moreno non ha mai avuto bisogno di rivincite. "Al Kleb sono stati due anni bellissimi, forse più il secondo che il primo a livello di risultati ottenuti sul campo. A Ferrara ho tanti amici, che spesso rivedo volentieri. Poi, è chiaro, sul parquet si va in campo solo per vincere. Il derby più bello? Spero il prossimo, ci terrei tanto a vincerlo, io ma anche i miei compagni: visto il momento che stiamo vivendo e visto il contesto che ci aspetta, in casa nostra e con gli spalti pieni, è l’occasione giusta. Ricordo con piacere anche l’ultimo in Supercoppa, ma con la capienza ridotta causa Covid non siamo riusciti a godercelo fino in fondo. Vogliamo i due punti per restare lassù in vetta: è una bella corsa e di certo non molleremo".

Giovanni Poggi