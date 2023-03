Murgia: "Ce la siamo meritata, questa astinenza metteva un po’ di pressione. Merito anche dei tifosi"

L’avvicendamento sulla panchina tra De Rossi e Oddo ha ridotto drasticamente il minutaggio di Alessandro Murgia (nella foto), almeno fino a ieri. Se nelle prime tre gare del tecnico pescarese il centrocampista cresciuto nella Lazio non aveva messo piede in campo, ieri è stato gettato nella mischia nei primi minuti del secondo tempo. Giocando senza dubbio meglio rispetto a Zanellato, il giocatore che ha sostituito. E in una linea mediana che fino al termine della stagione dovrà rinunciare a Valzania c’è da scommettere che l’allenatore lo utilizzerà sempre più spesso. "È una vittoria che ci riempie di gioia – confessa Murgia –, che cercavamo fortemente da tanto tempo. Ce la siamo meritata, combattendo dall’inizio alla fine, ed è bello poter finalmente festeggiare. Ci godiamo questo successo, ma non abbiamo fatto ancora nulla, quindi dovremo ripartire subito forte. Personalmente sto bene, sono concentrato. La cosa più importante però è la vittoria della squadra e non la mia prestazione. Alla fine tireremo le somme, ma il mio rendimento è meno importante: il mio vero obiettivo è poter dare un contributo a questa squadra. Il Mazza? Vincere è sempre bello, in casa e fuori. Ho sempre detto però che il calore dei tifosi spallini è qualcosa di fantastico: qualche responsabilità per questa lunga astinenza ce l’avevamo, e avvertivamo la pressione. Del resto, fa parte del gioco: il desiderio di ripagare l’affetto dei nostri supporters era talmente forte da impedirci di esprimerci al meglio. Stavolta ce l’abbiamo fatta, e il merito è anche loro che ci hanno sostenuto sempre".