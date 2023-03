Murgia e Dickmann, errori in serie. Fetfatzidis sempre opaco fuori casa, male Celia

ALFONSO 6,5. Il SudTirol non lo bombarda, ma le due parate che cava sono pregevoli e rinviano la resa.

DICKMANN 5. Ancora in difficoltà, tra errori tecnici e difensivi e duelli persi.

ARENA 5. Tra lui e Prati, si perdono Zaro sul 2-0. Per il resto non male, con un bel terzo tempo di testa in attacco in cui però manca la porta. Forse la migliore occasione spallina.

MECCARIELLO 6. L’unico giocatore di campo a salvarsi. Prova anche a sparigliare le carte con un paio di inedite sortite offensive iniziate da dietro.

CELIA 5. O lo fermano, o sbaglia il cross, nonostante tanta volontà. Sottovalutare il buco su quella fascia già emerso un anno fa è stato errore grave. Tra lui e Tripaldelli, l’anello è debole.

ZANELLATO 5,5. Parte abbastanza voglioso e sembra ispirato, salvo perdersi col tempo e innervosirsi fino alla sostituzione. CONTILIANO 6. Un buon debutto in una giornata triste. Fa le cose con semplicità e personalità. La Spal nella ripresa ha in mezzo un 2004 e un 2003.

MURGIA 5. Prestazione da compitino infarcita da errori tecnici assortiti. Nemmeno su punizione pesca il jolly.

MAISTRO 5. E’ l’unico a dare la sensazione di poter fare qualcosa in avanti quando riceve palla. Ma alla fine fa e raccoglie poco o nulla.

LA MANTIA 5. Meno coinvolto nelle conclusioni e più nel venire incontro, difende e gioca qualche buona palla, ma tutto si ferma lì. Di testa in avvio anticipa Masiello, ma l’incornata è debole.

FETFATZIDIS 5. Un paio di mezzi lampi in una prova comunque inconsistente. Sempre più appare uomo da partite in casa.

VOLPI 5. Male. Sbaglia e inverte falli e cartellini, un pasticcio. Aveva annullato il gol di Zaro poi concesso dal Var, su segnalazione del collaboratore.

ODDO 5. Voto in solidarietà coi suoi giocatori, senza colpe specifiche. Quelli ha e quelli impiega. Il 72% di possesso dei suoi è del tutto inutile.

PRATI 5,5. Sul secondo gol si fa trovare dietro le spalle di Zaro e forse non calcola bene il pericolo. Oddo gli riserva mezz’ora dopo che l’influenza lo ha debilitato.

FIORDALISO 5,5. Entra un po’ meglio rispetto a Cosenza.

ROSSI 5,5. Sullo 0-2 può combinare poco.

MONCINI ng. Pochi minuti nel finale, non lo si nota.

DALLE MURA ng. Stesso discorso per lui.

Mauro Malaguti