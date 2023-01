Mussini contro il suo passato "Tramec, puoi fermare Udine"

Domenica sarà la sua partita. Alla Milwaukee Dinelli Arena, Mussini sfiderà Udine, quella che fino a neanche un mese fa era la sua squadra. E ritroverà Antonutti, Pellegrino, compagni con i quali ha condiviso tanti momenti, positivi e non, e lo stesso varrà per coach Finetti, promosso capo allenatore dopo l’esonero di Boniciolli, con il quale il play reggiano era finito ai margini di un roster che, da lì a poco, sarebbe stato quasi totalmente stravolto. Ma non ci sarà nessun dente avvelenato, nessuna rivincita particolare, solo grande voglia di mettersi in mostra con questa maglia e con una Benedetto che gli ha ridato slancio e fiducia.

Mussini, com’è stato il primo impatto con la Tramec?

"Decisamente positivo, mi sto trovando molto bene. A prescindere dal valore tecnico, che c’è e lo dimostrano i traguardi raggiunti, questo è un gruppo di ragazzi super. Sono tutte ottime persone, che mi hanno accolto al meglio, ed è proprio questo il valore aggiunto della squadra".

Dal punto di vista tecnico, invece, come si sta integrando nel sistema di Mecacci?

"Bene, tutti mi stanno dando una grossa mano, anche se si sa che arrivare a stagione in corso comporta sempre qualche difficoltà in più. Inserirsi all’interno di un gruppo già amalgamato e con delle gerarchie ben definite non è facile, e ogni giorno do il massimo per concludere quanto prima questo processo".

Ha giocato in piazze importanti e storiche del nostro basket: qui a Cento cosa ha trovato? "Una società seria e ambiziosa, ma anche matura e con l’approccio giusto riguardo ai risultati che vengono centrati sul campo, che si vinca o che si perda: la sconfitta qui viene vista come un’esperienza dalla quale ripartire e potersi poi migliorare per la volta successiva, questo è l’atteggiamento e lo spirito giusto. La partita di Rimini l’abbiamo presa come un nuovo punto di partenza".

Che effetto le farà sfidare quelli che fino a pochi giorni fa erano i suoi compagni?

"Sarà particolare, è la prima volta che mi capita in carriera affrontare nella stessa stagione la mia ex squadra. Mi farà piacere rivederli, ma allo stesso tempo sarò molto concentrato: è una partita importante, sia a livello di classifica, ma anche di status all’interno del campionato".

Sulla panchina ci sarà Finetti, ma quando ha lasciato il Friuli c’era ancora Boniciolli: che rapporto c’era tra voi?

"Le prime due stagioni mi sono trovato molto bene, c’era un ottimo rapporto, tant’è che ho scelto di restare a Udine anche per lui. Quest’anno invece è stato un po’ più complesso, per vari motivi, e per la tanta pressione che c’era attorno all’ambiente, dovuto al fatto che la squadra è stata costruita con un budget elevato, con l’unico e solo obbiettivo di vincere. Il tutto è poi culminato con la mia uscita dalle rotazioni, trovandomi nella situazione di cercare un’altra sistemazione".

Come si ferma Udine?

"Pareggiando la loro fisicità e giocando una gara intensa dal punto di vista difensivo: abbiamo tutte le carte in regola per provarci".

Giovanni Poggi