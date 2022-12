Mussini: "Il college, la A e ora la Tramec Cento Arrivo in punta di piedi, per dare il meglio"

Il college americano, che lo ha visto calcare i parquet dei tornei Ncaa, la serie A prima e dopo, e poi una serie A2 vinta entrando a stagione in corso con Trieste. In 26 anni si può dire che Federico Mussini ha già vissuto tante vite, esperienze da raccontare e mettere sul parquet. Lo ha fatto in parte ieri, nella presentazione aperta al pubblico al palasport di Cento, primo impatto con la realtà della Tramec. Accanto al gm biancorosso Ivan Belletti e al vice presidente Graziano Gallerani (nella foto), l’esterno reggiano è parso quasi sorpreso della calorosa accoglienza ricevuta.

"Ringrazio tutti per come sono stato accolto – le sue prime parole –, mi sto inserendo in fretta e devo dire che mi hanno parlato tutti molto bene di Cento e di questo ambiente. Arrivo in punta di piedi in una squadra che sta disputando un grande campionato e farò del mio meglio per non far rimpiangere Federico Zampini, che tra l’altro è un amico".

Anni fa era un prospetto pronto a ritagliarsi una carriera importante in serie A e magari non solo, come racconta lui, senza alcun rimpianto. "Mi attraeva molto il mondo dei college americani e non rimpiango quella scelta e quella esperienza, era un modo per farmi conoscere non solo in Italia ma a livello internazionale. Mi è servita molto, al mio ritorno in Italia, per giocare in serie A".

L’A2 si diceva, l’ha già vinta con la maglia di Trieste, sempre arrivando a stagione in corso. Chissà che non sia un precedente di buon auspicio per la Tramec...

"Intanto per noi arrivare alla firma di un giocatore di questo calibro è un altro motivo di orgoglio – spiega Ivan Belletti –. Parliamo di un giocatore che tecnicamente non si discute e di un ragazzo umile che si sta già inserendo nel gruppo. Sarà già a disposizione del coach per la partita di giovedì in Coppa Italia contro Treviglio e speriamo che ci sia tanto pubblico perchè avremmo bisogno di tutti per centrare l’obiettivo final four. In campo Mussini è un play con qualità e pericolosità offensiva, quello che cercavamo dopo l’infortunio a Zampini".

Parole confermate dal vicepresidente Gallerani, che ha parlato di "un’annata che non dimenticheremo. Personalmente sono entrato in società solo quest’anno e voglio rivolgere a tutti un appello ad esserci giovedì sera".

Mauro Paterlini