Mussini: "Tramec, vorrei il bis in Coppa..."

Con la classifica rivoluzionata dopo il ritiro di Ferrara, che ha stravolto non solo la pallacanestro nostrana ma l’intero movimento, la Tramec si è ritrovata tra le mani l’obbiettivo al quale ambiva da tempo e che stava pian piano raggiungendo a suon di successi, nonostante gli ultimi stop con Nardò e Forlì. Si parla chiaramente dei primi tre posti in classifica, traguardo centrato in pieno a tre turni dal termine – quattro per i biancorossi che a metà del mese dovranno recuperare la sfida con Pistoia –: matematicamente, sul podio del girone rosso c’è quindi anche Cento, assieme a Pistoia e Forlì.

Un’iniezione di fiducia in vista della Coppa e del rush finale di stagione regolare, arrivata dopo una pausa necessaria in seguito agli sforzi degli ultimi mesi.

Sull’argomento, non può che essere d’accordo Federico Mussini, l’ultimo arrivato in casa Benedetto, ma già perfettamente integrato nel sistema biancorosso. "Riposare ci voleva, dopo un periodo molto intenso per tutti. In queste settimane ci siamo focalizzati su noi stessi, alzando gradualmente l’intensità degli allenamenti, per presentarci al meglio al finale di campionato e alla Coppa – commenta Mussini, che ha approfittato della pausa anche per recuperare dalla botta alla mano subita con Forlì, che aveva fatto preoccupare un po’, in un’annata falcidiata dagli infortuni –. La mano sta meglio, è quasi guarita del tutto. Adesso dovrò valutare se fasciarla o meno il giorno della partita, ma il problema è comunque rientrato".

Una trasferta complicata quella che attende Cento, da vivere però senza pressioni e cercando di tornare a vincere dopo due sconfitte in fila.

"Non ne farei assolutamente un dramma e in generale non lo vedo come un momento di difficoltà.

All’andata era successo lo stesso e proprio da quel momento Cento ha spiccato il volo, ed è la dimostrazione che le sconfitte possono capitare e fanno parte di una stagione, l’importante è capire gli errori commessi per poi cercare di non ripeterli da qui alla fine".

Un cammino vincente quello della Tramec, in cui Mussini negli ultimi mesi è stato tra i protagonisti.

"Sono davvero contento di queste prime settimane a Cento, sorpreso in positivo dall’ambiente, staff, società e compagni, ma anche dal calore e dalla passione del pubblico. C’è un clima positivo, tutti ci aiutiamo a vicenda e nessuno va alla ricerca di un colpevole, una cosa non da poco. Venire qui è una scelta che rifarei, assolutamente". Ora San Severo e poi la Coppa. "Domenica non ci regaleranno niente, devono salvarsi, ma noi vogliamo vincere a tutti i costi, poi penseremo a Cantù.

Dopo averla vinta l’anno scorso con la maglia di Udine, sono carico per tornare a giocare questa competizione: sappiamo che ci saranno tre avversarie molto forti, ma sinceramente non dispiacerebbe provare a vincerla anche quest’anno…".

Giovanni Poggi