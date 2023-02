"Nainggolan alla Spal? E’ una sua scommessa"

di Stefano Manfredini

La beffa finale legata al mancato tesseramento di Kargbo non impedisce a direttore Fabio Lupo di considerare estremamente positivo il mercato di riparazione della Spal. Il direttore tecnico ha tracciato il proprio bilancio ai microfoni di Radio Sportiva, affrontando tutti i temi più interessanti.

Nainggolan. "L’idea è nata dal giocatore stesso. Radja ha un rapporto consolidato con mister De Rossi, ha fatto una scommessa e il nostro allenatore l’ha colta al volo. Poi abbiamo allacciato i contatti col suo agente Beltrami, un grande professionista, e attraverso l’intervento del presidente Tacopina la trattativa si è incanalata bene. Ripeto però che a fare la differenza è stata la disponibilità di Nainggolan a mettersi in discussione e venire a Ferrara. Per quanto riguarda la sua condizione, è chiaro che non giocando da metà ottobre qualcosa deve limare, ma sta bene, si è allenato e le prime indicazioni sono positive: ha grande determinazione, voglia di essere protagonista e questo è fondamentale". Oggi alle 16 la presentazione ufficiale del centrocampista belga alla città.

Bilancio. "Abbiamo cercato di effettuare operazioni mirate, seguendo le indicazioni dell’allenatore che ha voluto modificare qualcosa a livello tattico. Abbiamo cercato giocatori con determinate caratteristiche: per questo oltre a Nainggolan è arrivato Fetfatzidis, che a Cagliari ha subito mostrato tutte le sue qualità. Thiam desiderava giocare con continuità ed è passato al Foggia, così abbiamo preso Brazao dall’Inter, di cui si parla un gran bene: ha avuto un paio di infortuni, ma è molto motivato. Siamo soddisfatti anche di aver trattenuto La Mantia, che aveva ricevuto offerte importanti dal Pisa e dalla Reggina. Lo abbiamo voluto fortemente confermare, e la stessa cosa è accaduta con Tripadelli e Maistro: abbiamo voluto tutelare i nostri pezzi pregiati".

Kargbo. "Sono cose che purtroppo succedono quando le trattative si trascinano verso la chiusura. Il celebre lancio del contratto di Milito da parte di Pastorello, oggi con le procedure online da compiere non sarebbe possibile. A causa del ritardo nella redazione del contratto è diventato impossibile il deposito nei termini stabiliti: abbiamo fatto il possibile, ma è andata così".

Esposito. "È pronto per la serie A, e paradossalmente lo ha dimostrato proprio in occasione dell’errore compiuto contro la Roma al debutto. È stata un’operazione non semplice ma molto importante, una perla del nostro mercato. Lo screzio tra il suo agente e il presidente Tacopina? È tutto risolto: sono dinamiche che sono legate alla tensione del mercato, che poi si dimenticano".