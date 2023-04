Nainggolan distilla calcio per un’ora, nessuna giocata di qualità da Fetfatzidis

ALFONSO 6,5. Con le mani e con i piedi, fa bene tutto quel che deve fare sia tra i pali che in uscita. A lungo tiene a galla la Spal nell’assedio rossoverde rinviando la capitolazione.

DICKMANN 5,5. Sulla sua fascia nel primo tempo accusa qualche difficoltà. Regge discretamente in una gara del tutto difensiva, dato che la Spal passa in vantaggio subito.

MECCARIELLO 5,5. Vince molti duelli, ma sfortunatamente perde lo stacco decisivo contro Favilli, ed è 1-1. Fino a lì aveva fatto quasi tutto bene.

DALLE MURA 6. Tiene botta bene ed evita anche un gol, intercettando un pallone ad Alfonso battuto.

CELIA 5,5. Ci mette tutto quello che ha, anche nel finale. Risultati alterni.

NAINGGOLAN 7. Viene da un infortunio e da un mese di stop, eppure per un’ora distilla calcio come un marziano capitato per caso sul prato del "Mazza". Primo errore al 29’, ottima regia offensiva. Come esce, la Spal si squaglia.

PRATI 6. Gioca bene, in modo lineare. Ha la chance di un tiro sull’1-1 ma si attarda e la perde. CONTILIANO 6. A centrocampo la Spal schiera lui come 2004 e Prati 2003, ma a lungo non si nota. E’ un altro giovane di prospettiva.

MAISTRO 6,5. Si procura il primo rigore del campionato della Spal con una bella penetrazione e assomma qualche altra buona giocata anche all’indietro.

FETFATZIDIS 5. In casa di solito cava qualche giocata: contro la Ternana niente, sino a suscitare le ire del pubblico.

MONCINI 6. Si batte bene non facendo rimpiangere La Mantia nei duelli aerei che spesso vince, e trasforma anche con freddezza il penalty per il suo sesto gol personale.

RUTELLA 5,5. Pignolo e modesto, non vede un rigore palese che il Var assegna.

ODDO 5,5. L’"all in" coi due baby e il Ninja in mezzo funziona. Il secondo tempo va molto ma molto meno bene: allora ci prova a 3-5-2, ma dai suoi ottiene solo un abbassarsi continuo.

TUNJOV 5. Non ne azzecca una, da subentrante. Ammonito, anche.

MURGIA 5. Spreca l’ultima palla in modo inaccettabile.

PEDA 6. Mette difesa a tre e fa la sua parte.

LA MANTIA 5,5. Gli toccano solo recuperi difensivi. La Spal è rattrappita all’indietro e anche lui fatica ad alzarla.

ZANELLATO ng. Entra a cose fatte.

Mauro Malaguti