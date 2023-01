Nainggolan è biancazzurro Arriva la settimana prossima

Il ripensamento che qualcuno temeva non c’è stato. Radja Nainggolan è virtualmente un giocatore della Spal, anzi dovrebbe mettersi a disposizione di mister De Rossi all’inizio della prossima settimana. Il centrocampista belga continua ad allenarsi da solo con l’obiettivo di presentarsi in biancazzurro nelle migliori condizioni possibili, anche perché come è noto è stato messo fuori rosa dall’Anversa a metà ottobre e da quel momento non ha più giocato. A prescindere dalle voci più disparate che circolano sul suo conto, comunque il Ninja è un professionista serio, che a 34 anni ha ancora voglia di mettersi in gioco. Altrimenti non avrebbe accettato la proposta di una squadra di serie B, una categoria con la quale come dice il suo amico DDR non ha nulla a che fare. È confermato il contratto da sei mesi, con una clausola che prevede il rinnovo automatico in caso di promozione. Una curiosità: nel corso della propria carriera Nainggolan ha giocato tre gare contro la Spal, realizzando la bellezza di due reti. La prima risale alla stagione 2017-18, quando la Roma sbancò senza problemi il Mazza (0-3 il punteggio finale) con gol del raddoppio del Ninja in avvio di ripresa. Giocò a Ferrara anche con la maglia dell’Inter nella stagione 2018-19, ma l’1-2 dei nerazzurri non portò la sua firma. Nella stagione 2019-20 – sempre in serie A – invece una bomba da fuori area di Radja sbloccò il risultato a Cagliari in occasione della gara con la squadra di Semplici (2-0 il risultato finale). Se per Nainggolan è tutto fatto, si è improvvisamente complicata la trattativa col Crotone per Augustus Kargbo. La società calabrese infatti ha bloccato l’attaccante, che aveva già dato l’ok per il trasferimento a Ferrara. La Spal non si arrende e ci riproverà negli ultimi giorni di mercato, ma la strada in questo momento appare in salita. In uscita invece il Benevento insiste per Alessandro Tripaldelli, ma va prestata attenzione anche alla posizione di Alberto Almici. Infine, la dirigenza spallina proverà fino all’ultimo a trovare una sistemazione a Demba Thiam che non è stato convocato per la terza gara di fila.

Stefano Manfredini