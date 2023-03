Nainggolan fermo fino ad aprile "Distrazione al polpaccio destro"

In casa Spal piove sul bagnato. Nainggolan – sostituito nell’intervallo da Tunjov in seguito ad un problema muscolare – ha effettuato gli esami strumentali che hanno evidenziato un interessamento distrattivo al polpaccio destro. Tradotto: con tutta probabilità lo rivedremo in campo dopo la sosta, quindi nel primo weekend di aprile contro la Ternana. Questo significa che i biancazzurri dovranno fare a meno di lui in tre gare estremamente importanti, contro Cittadella, Cosenza e Sudtirol. Nel corso della conferenza stampa della vigilia, mister Oddo aveva sottolineato di non avere alcuna intenzione di risparmiare Radja per il turno infrasettimanale, perché era in buone condizioni e chiaramente perché la Spal aveva bisogno di lui. Purtroppo però Nainggolan si è dovuto fermare, e ora per i biancazzurri sono guai grossi. Tra l’altro, sabato scorso la Spal ha dovuto fare i conti con due infortuni piuttosto seri, che costringeranno Valzania e probabilmente pure Varnier a restare ai box per il resto della stagione. Alfonso invece dovrebbe rientrare domenica prossima contro il Cittadella, in una gara che lo vede coinvolto particolarmente in quanto grande ex di turno. Salvo imprevisti quindi coi granata tra i pali rientrerà il portiere titolare – che a Marassi è stato sostituito a metà secondo tempo quando la gara era ancora a reti inviolate –, togliendo l’allenatore dall’imbarazzo di dover scegliere tra l’incerto Brazao e il veterano Pomini, che col Frosinone è stato battuto due volte senza aver avuto la possibilità di intervenire.

s.m.