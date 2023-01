Nainggolan in arrivo lunedì Tacopina: "E’ di livello mondiale"

Radja Nainggolan (foto) arriverà a Ferrara lunedì prossimo per effettuare le visite mediche di rito e firmare il contratto che lo legherà alla Spal fino al 30 giugno per una cifra che si aggira intorno ai 400mila euro. È confermata la clausola che prevede il rinnovo automatico in caso di promozione in serie A, che al momento però appare pura utopia. Per certificare l’arrivo del Ninja mancavano solo le parole di Joe Tacopina, che ai microfoni di Itasportpress ha garantito che la Spal si è assicurata un campione: "Ho lavorato sodo per prenderlo e sono molto entusiasta – ha confessato il presidente –. Ricordo Radja dai tempi in cui ero vicepresidente della Roma e molto vicino a De Rossi. Per me Nainggolan è ancora un giocatore di livello mondiale: ci aiuterà ad alzare il tasso qualitativo e farci raggiungere i nostri obiettivi stagionali". A questo punto, il direttore tecnico Lupo tenterà un ulteriore assalto per Augustus Kargbo, che il Crotone inizialmente sembrava ben disposto a liberare per poi tornare sui propri passi bloccando la trattativa. L’opposizione della società calabrese rappresenta un grosso problema per l’operazione, ma la Spal non si arrende e ci riproverà negli ultimi giorni di mercato. In uscita, il Benevento sta intensificando il pressing per Alessandro Tripaldelli. Inizialmente i sanniti hanno provato ad intavolare uno scambio con Daam Foulon, incassando però il secco rifiuto del club biancazzurro. Adesso invece il Benevento è tornato alla carica per ingaggiarlo a titolo definitivo e senza contropartite tecniche. Infine, la dirigenza biancazzurra conta di riuscire a trovare acquirenti per Demba Thiam e Alberto Almici, finiti fuori dai radar da tempo.

s.m.