Nainggolan lavora a parte Da capire se ci sarà sabato contro la Ternana

Radja Nainggolan ha terminato la settimana di allenamenti proseguendo il programma di lavoro personalizzato. A questo punto, sorge qualche dubbio sull’eventuale impiego del Ninja alla ripresa del campionato sabato prossimo contro la Ternana. Non sembrano esserci intoppi nel percorso di recupero dell’ex centrocampista della Roma, per il quale staff tecnico e medico evidentemente però preferiscono non correre alcun rischio per evitare ricadute che ne comprometterebbero il finale di stagione. All’inizio della prossima settimana si capirà se contro le Fere Nainggolan potrà essere utilizzato o meno.