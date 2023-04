Nainggolan leader tecnico, Celia al terzo gol stagionale. E che bravi Prati e Contiliano

ALFONSO 6. Efficace, con la parata con mano di richiamo su Carfora come gioiello di giornata. Blocca poco e respinge tanto scegliendo di non rischiare. Ma di piede è più imbarazzato del solito e prende un granchio abnorme.

DICKMANN 6,5. Buona gara, la migliore delle recenti. Chiude bene e si spinge in avanti. Cross non sempre felici, ma è positivo.

ARENA 6. Al rientro, cava una prova sobria e senza errori. MECCARIELLO 7. Prestazione sontuosa, sbaglia zero e rischia anche di segnare. Usando l’anticipo vince tutti i duelli.

CELIA 7. Se la Spal si salva, sarà ricordato come il Simic di stagione. Il suo terzo gol regala la vittoria alla Spal, ma tutta la sua partita è vitale e brillante, col solo limite in cross che non sempre trovano teste amiche.

PRATI 7. Che bravi, questi ragazzi. Il suo gol è una perla, di destro esterno di prima intenzione su palla in uscita. Ma anche tutto il resto è di livello: anticipa, smista, difende, respinge di testa. Bravissimo.

CONTILIANO 7. Dopo prove diligenti, stavolta azzarda di più ed è tra i migliori sia accanto a Prati che, nel finale, a sinistra per Maistro. Oscura compagni ben più esperti, e con merito. Solo una deviazione gli nega il gol, mentre la sua sulla rete di Foulon è sfortunatissima.

MAISTRO 6,5. Risponde presente cercando ripetutamente il tiro rientrando dalla posizione di interno sinistro. Non trova la porta, ma al terzo tentativo provoca il gol di Celia.

NAINGGOLAN 7,5. Distilla ancora calcio, e di più e per più tempo, con un solo errore in 75’. E’ trequartista ma in realtà fa regia a tutto campo ed è punto di riferimento che tutti cercano. Pregevole l’assist per Moncini. Gli è mancato solo il gol-bomba, ma piace per come si è calato nella Spal. Leader tecnico.

MONCINI 7. Un gol da grande centravanti, in tuffo di testa ad anticipare Foulon, riscatta in pieno una prestazione volonterosa ma poco sorretta dagli altri. Da ex non esulta, ma dentro deve avere una gioia… E’ il suo settimo gol, e il più bello.

LA MANTIA 6. Sbaglia assai, ma poi si mette al servizio della squadra e difende con grinta. ODDO 7. La vince col coraggio, schierando una Spal più offensiva e non abbassandola con i cambi. E la squadra gioca bene.

MARESCA 6. Ingiusto giallo al Ninja, il resto va bene.

ZANELLATO 5. Perde palloni, incespica. La panchina dà poco aiuto.

TUNJOV 5,5. Vedi sopra, ma con due buoni recuperi difensivi, almeno.

RABBI 6. Lui è più vivo: pressa, aggredisce e sfiora anche il 4-1.

Mauro Malaguti