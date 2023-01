Nainggolan nel mirino, sondato Kasius del Bologna

Il nome di Radja Nainggolan (foto) accostato alla Spal naturalmente ha fatto rumore. A Ferrara e in tutta Italia, del resto il Ninja è un personaggio che non ha bisogno di presentazioni, e già il fatto che il club biancazzurro si sia fatto avanti per ingaggiarlo rappresenta una notizia di non poco conto.

La Spal ci proverà, ma la strada che porta a Nainggolan è piena di ostacoli: se ne riparlerà in maniera più approfondita la prossima settimana, sperando che nel frattempo al Ninja non arrivino proposte particolarmente allettanti.

La notizia di giornata però arriva da Pisa, dove la società nerazzurra si è assicurata Stefano Moreo. L’acquisto del centravanti proveniente dal Brescia esclude naturalmente quello di Andrea La Mantia, che il Pisa aveva messo nel mirino.

A questo punto quindi La Mantia è più vicino alla permanenza in biancazzurro, anche se non si possono escludere colpi di scena nell’ultima settimana di trattative.

Nel frattempo, si registra il sondaggio della Spal per Denso Kasius, terzino destro olandese di proprietà del Bologna. In rossoblù ha giocato sette gare nel campionato di serie A in corso: in quel ruolo però la Spal ha in Lorenzo Dickmann un titolare inamovibile.

CALENDARIO. La Lega serie B ha pubblicato il calendario completo di anticipi e posticipi dalla ventiseiesima alla trentunesima giornata di campionato. Questi gli impegni dei biancazzurri di mister De Rossi: Genoa-Spal (ventiseiesima giornata, sabato 25 febbraio alle 16,15), Spal-Frosinone (ventisettesima giornata, mercoledì 1 marzo alle 20,30), Spal-Cittadella (ventottesima giornata, domenica 5 marzo alle 15), Cosenza-Spal (ventinovesima giornata, domenica 12 marzo alle 16,15), Sudtirol-Spal (trentesima giornata, sabato 18 marzo alle 14), Spal-Ternana (trentunesima giornata, sabato 1 aprile alle 14).

