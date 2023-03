Nainggolan sbaglia troppo e viene cambiato, La Mantia manca l’occasione del pari

POMINI 6. Non giocava una gara ufficiale da oltre 14 mesi, ma mister Oddo ha deciso di puntare sulla sua esperienza. A quasi 42 anni non demerita, ma è costretto a raccogliere due palle in fondo alla rete.

DICKMANN 5. È il lontano parente del laterale che qualche tempo fa tracciava un solco sulla fascia effettuando alla grande le due fasi. Scivola nell’azione del primo gol, non chiude Caso in occasione del raddoppio. ARENA 6. Nel primo tempo se la cava bene, poi cala alla distanza faticando ad arginare le avanzate degli avversari.

MECCARIELLO 6. Uno degli ultimi ad arrendersi. Perde un duello areo con Lucioni che poteva costare caro, ma per il resto della gara tiene a galla la retroguardia spallina.

TRIPALDELLI 5. Brusco passo indietro del laterale mancino, che forse paga più tutti il passaggio alla difesa a quattro. Molto grave l’errore in occasione del gol di Lucioni, al termine di un’azione nella quale peraltro aveva sbagliato anche in precedenza.

ZANELLATO 5. Prestazione insufficiente per l’ex centrocampista del Crotone, che non ripaga la fiducia di mister Oddo. Mai propositivo, sceglie costantemente la soluzione del retropassaggio prendendosi pochissime responsabilità.

PRATI 6. Per una questione di centimetri gli viene negata la gioia del primo gol in serie B, ma il 19enne romagnolo ha la stoffa del campioncino. Nel primo tempo predica nel deserto, poi cala inesorabilmente.

MAISTRO 5. Gara piena di errori per la mezz’ala di Porto Tolle, che esce dal torpore soltanto servendo un assist a La Mantia in avvio di ripresa.

FETFATZIDIS 6. Tanto fumo e poco arrosto, ma se non altro è tra i pochi a provarci. Tenta costantemente l’uno contro uno, poi nella ripresa sfiora il gol con un bel sinistro a giro.

NAINGGOLAN 5. Giornata no per il Ninja, non pervenuto e sostituito all’intervallo per un problema al polpaccio.

LA MANTIA 5. Non accorcia bene su Baez in occasione del cross del gol, poi si divora la rete del pareggio facendosi ipnotizzare da Turati.

TUNJOV 5. Ha a disposizione l’intero secondo tempo, ma non combina nulla di significativo. MONCINI 5,5. Non incide.

ROSSI 5,5. Ha una buona chance, ma calcia male.

ALMICI N.G.

CELIA N.G.

ODDO 5,5.

ARBITRO: MERAVIGLIA 5,5. s.m.