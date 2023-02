Nainggolan segna subito, ma la Spal è travolta

Nella sagra del gol e degli errori, il Bari espugna il Mazza calando il poker con reti degli ex di turno Esposito e Antenucci. Prestazione generosa ma insufficiente della Spal, alla quale non basta un ottimo Nainggolan (autore di una rete e un assist in meno di un tempo). E ora i biancazzurri si ritrovano in terzultima posizione a braccetto col Venezia, prossimo avversario di Dickmann e compagni. A Ferrara finisce 3-4, con la Spal che in casa non riesce proprio a sbloccarsi inanellando la settima partita di fila senza vittorie (tre pareggi e quattro sconfitte). Mister De Rossi lascia in panchina Nainggolan, lanciando dal primo minuto Fetfatzidis e Rabbi alle spalle di Moncini.

Negli altri reparti il tecnico non riserva sorprese, se non nella composizione della difesa a tre con Meccariello sulla destra e Peda perno centrale. L’approccio della Spal è molto positivo, ma il Bari non sta a guardare e mette i brividi al popolo biancazzurro con un paio di ripartenze pericolose. La squadra di De Rossi ci prova con Fetfatzidis che infiamma la curva Ovest con una serie di dribbling e un sinistro a giro che termina fuori di poco. Peccato che a metà primo tempo – nel giro di sei minuti – i biancorossi assestino un uno-due micidiale che cambia la storia del match. Sono due tiri da fuori di Folorunsho ad incanalare la gara sui binari biancorossi. Il centrocampista di origine nigeriana sblocca il risultato al 20’ con una conclusione dalla distanza che viene deviata mettendo fuori causa Alfonso. Pochi minuti dopo un altro tiro di Folorunsho viene respinto dal portiere spallino a pochi metri dalla porta, dove Esposito approfitta dell’esitazione di Dalle Mura e Celia per infilare Alfonso sotto le gambe. La reazione della Spal non va oltre un bel colpo di testa di Dalle Mura che Caprile devia in corner. Si attende l’ingresso di Nainggolan, che DDR manda in campo pochi minuti dopo l’inizio della ripresa. Il Ninja dà la scossa ai biancazzurri, che vanno vicinissimi al gol con un’incornata di Dalle Mura che Caprile devia sulla traversa. Nel momento di massimo sforzo però Zanellato perde una palla sanguinosa innescando un contropiede che Cheddira trasforma in oro con un diagonale chirurgico.

Partita chiusa? Neanche per sogno, perché Nainggolan entra in partita superando Mazzotta e Vicari con una giocata da urlo, poi serve un cioccolatino sulla testa di Moncini che non deve fare altro che spingere la palla in rete. Il Bari ristabilisce le distanze con un colpo di testa di Antenucci su cross di Pucino, ma il Ninja suona la carica andando a segno con un missile che non lascia scampo a Caprile. Due minuti dopo Celia riapre definitivamente la partita con un tiro-cross che finisce in fondo alla rete per il 3-4. La Spal ci crede cingendo d’assedio l’area avversaria, ma il risultato non cambia più.

Stefano Manfredini