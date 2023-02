Nardò bestia nera, la Tramec cade ancora

hdl nardò

100

tramec cento

86

HDL NARDO’: Stojanovic 15, Borra ne, Donda 12, Poletti 21, Ceron ne, Antonaci, Baldasso 10, Smith 32, Buscicchio, La Torre 10, Baccassino, Parravicini ne. All. Di Carlo.

TRAMEC CENTO: Marks 24, Moreno 2, Berti 5, Zilli 17, Tomassini 16, Kuuba 2, Archie 14, Baldinotti ne, Mussini 6, Ulaneo ne. All. Mecacci.

Parziali: 21-20; 48-38; 76-67.

Arbitri: Lucotti, De Biase, Maschio.

Si ferma a Lecce, contro una stratosferica Nardò, la marcia della Tramec Cento, che esce sconfitta dalla lunga trasferta pugliese e abbandona così il primo posto in classifica in virtù della contemporanea vittoria di Forlì a Cividale. Gli uomini di Mecacci, ancora privi di Toscano, sbattono contro una squadra che – seppur parecchio incerottata (out Ceron, Borra e Parravicini) – ha dimostrato nell’arco dei quaranta minuti di avere più fame, ruotando a sei giocatori e sopperendo col cuore alle numerose assenze. La Tramec subisce addirittura 100 punti e perde pure nel girone di ritorno contro la formazione pugliese, corsara all’andata alla Milwaukee Dinelli Arena ed evidentemente indigesta ai biancorossi. Botta e risposta Marks-Smith nei primi quattro minuti di gioco, il folletto americano di Nardò segna due triple di fila e manda i suoi avanti 10-5. Grandi percentuali per i pugliesi, Cento tiene botta nonostante qualche passaggio a vuoto in difesa e accorcia sul -3 grazie alla "bomba" di Mussini dall’angolo. Dopo aver subito 17 punti in 6’, la Tramec si adegua all’attacco della truppa di Di Carlo e ne subisce appena quattro nella seconda parte del primo parziale. Stojanovic è un fattore in casa Nardò su entrambi i lati del campo, Cento sciupa un paio di possessi e la tripla frontale di Poletti vale il +7 per l’Hdl al 13’. La Tramec è in difficoltà e La Torre sigla il 32-23 che costringe coach Mecacci a chiamare i suoi in panchina.

Archie dai 6,75 prova a scuotere i biancorossi, Smith trova due cesti importanti e Cento continua a sciupare troppo in attacco, commettendo una marea di falli offensivi. A inizio ripresa provano a reagire gli uomini di Mecacci, ma la guardia newyorkese di Nardò è immarcabile e si rimane sul +11 con Cento ancora in difficoltà a rimbalzo. La Tramec però è dura a morire, Marks la trascina fino al -5 con un gioco da tre punti, ed ecco che la partita è riaperta in un amen: tripla di Archie per il 63-61, risponde Poletti che ridà un po’ di ossigeno ai suoi. Che cuore per i pugliesi, incerottati ma capaci di ritrovare il +11 grazie a un commovente Poletti, mentre Cento rallenta di nuovo ed è costretta ad approcciare gli ultimi dieci minuti sotto di nove lunghezze. La Torre in contropiede schiaccia il +12 Hdl, la Tramec è troppo morbida in difesa e regala canestri facili dentro l’area, mentre nella metà campo offensiva le cose non vanno meglio (17 palle perse al 33’). Smith punisce dagli otto metri per il massimo vantaggio di Nardò (89-73), Cento non riesce più a reagire e i pugliesi toccano addirittura il +20 nel finale.

Jacopo Cavallini