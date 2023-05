Necessarie due vittorie per sperare

FERRARA

La matematica concede ancora qualche possibilità alla Spal, anche se a questo punto sono davvero pochi i tifosi che continuano a credere nella salvezza. Di fatto la squadra di Oddo non è più padrona del proprio destino, però battendo prima il Parma e poi il Pisa agganciare il treno playout sarebbe non automatico ma senza dubbio possibile. Il problema è che Dickmann e compagni due vittorie di fila finora non le hanno mai ottenute, anzi negli ultimi due campionati la Spal ci è riuscita una sola volta. Curiosamente nelle ultime due giornate della scorsa stagione, in casa contro il Frosinone (3-0 nella gara che ha sancito la salvezza) e sul campo del Benevento (1-2 con doppietta di Finotto). I biancazzurri dovranno a tutti i costi provare a ripetere l’exploit degli ultimi due turni del campionato 2021-22, nella speranza di recuperare almeno due posizioni per giocarsi la salvezza ai playout. L’altro elemento a cui aggrapparsi in un momento di sconforto come questo è la gara di andata del Tardini, dove la Spal si è imposta contro ogni pronostico con gol di Rabbi. Il Parma aveva dominato l’incontro dall’inizio alla fine, ma con una prestazione gagliarda e una buona dose di fortuna i biancazzurri hanno strappato i tre punti. Stavolta la posta in palio è molto più alta: le speranze sono ridotte all’osso, ma la squadra di Oddo ha il dovere di provarci. Per l’ultima partita casalinga di regular season, il club biancazzurro ha deciso di ripetere l’iniziativa realizzata in occasione del match col Perugia per trascinare allo stadio il maggior numero di tifosi possibili. Anche per l’incontro col Parma (in programma sabato prossimo alle 14 al Mazza) infatti tutti i biglietti acquistati in fase di prevendita saranno scontati del 50% rispetto al prezzo intero. I tagliandi sono disponibili quindi a partire da 8 euro in curva Ovest e curva Est, da 11 euro in gradinata e da 12 euro in tribuna. Attenzione però ad un dettaglio: nel rispetto delle decisioni assunte dalle autorità di pubblica sicurezza in sede Gos, non sarà possibile effettuare l’acquisto dei biglietti in modalità online. I tagliandi dell’incontro saranno quindi disponibili esclusivamente presso i punti vendita abilitati Vivaticket a partire da oggi alle 10. Per tutta la fase di prevendita sarà possibile acquistare i biglietti anche allo Spal Store di via Mazzini che allo Spal Point del centro commerciale Le Mura. La squadra di Oddo prosegue gli allenamenti al centro sportivo Gibì Fabbri. Oggi e domani alle 11 sono previste due sedute a porte aperte al pubblico.

Stefano Manfredini