Nei primi 45’ è mancato solo il gol Col Perugia emergenza in difesa

Se la missione della Spal nel derby di Modena - uno dei più bruttarelli della lunga serie - consisteva nell’ottenere la chance di presentarsi allo scontro casalingo col Perugia a tiro degli umbri, si deve dire missione compiuta. In un turno in cui la squadra di Oddo aveva tutto da perdere e poco da guadagnare, con Castori in casa contro il Cosenza, lo svantaggio di un punto è rimasto immutato, e quindi le possibilità di sorpasso in caso di vittoria rimangono. A rovinare la giornata e far temere il peggio è stata però la vittoria del Brescia a Reggio Calabria nell’anticipo: se le rondinelle sconfiggono il Cosenza alla prossima, volano in avanti e anche tre punti sul Perugia lascerebbero la Spal terz’ultima.

I calcoli sono in realtà molto difficili, perché si fermerebbero poi i calabresi, e anche il Cittadella ora è più a tiro. Conviene fare punti senza pensare ad altro, e al momento, dopo lo spreco contro un Brescia che ne ha conquistati 4 in due consecutive trasferte che potevano costargli la serie C, non si può in alcun modo prescindere da una vittoria sul Grifone. Massimo Oddo, che per la prima volta è uscito dal campo con Alfonso imbattuto, ha inanellato quattro risultati utili di fila per un totale di sei punti, Ha però davanti un ostacolo importante.

Meccariello che anche a Modena ha dominato in difesa è stato ammonito e salterà la partita delle partite per squalifica. In più Arena è uscito dal campo prima della fine toccandosi l’inguine, e non è detto possa essere disponibile a sua volta. Così il tecnico rischia di affrontare Castori con Peda e Dalle Mura soltanto a disposizione come centrali di retroguardia, a meno di un recupero di Varnier che avrebbe del miracoloso.

D’altronde, non si può stare a sottilizzare e ci si deve solo augurare che i giovani da tempo in panchina, se chiamati in causa, rispondano al meglio con una grande partita.

Si conferma la sensazione che, se avesse iniziato prima a scendere in campo cosi, ora la Spal non sarebbe in guai così grossi. Al "Braglia" ha mostrato un primo tempo di gioco e una ripresa di sofferenza in apnea, ma il calcio richiede l’una e l’altra cosa, e davvero nel primo tempo ai biancazzurri è mancato solo il gol. Nainggolan stavolta oltre a portare la croce ha deciso anche di cantare e per due volte ha rischiato il gol nella sua ancora eccellente prestazione. Bisogna solo augurarsi che il calo della ripresa sia stato dovuto a spasmi da risultati e al primo vero caldo, più che a una condizione un po’ così. Il Perugia è squadra tra le più fisiche, e per piegarla bisogna star bene.

Mauro Malaguti