Nel mirino della Spal L’accoppiata Fusco-Tesser

di Stefano Manfredini

Come previsto, l’arrivo di Joe Tacopina a Ferrara ha messo la parola fine all’immobilismo che in casa Spal regnava incontrastato da circa un mese, gettando le basi per una stagione che nei piani del presidente dovrà riportare i biancazzurri al piano superiore. Oltre a iscrivere la squadra al campionato di serie C, il primo step dovrà necessariamente essere la scelta del direttore sportivo. Una decisione strategica, da non sbagliare assolutamente. Con tutta probabilità, il nuovo responsabile dell’area tecnica spallina sarà Filippo Fusco, dirigente classe 1969 reduce da un’esperienza in Spagna dietro la scrivania del San Fernando. Ma in precedenza Fusco ha lavorato nei panni di direttore sportivo in tanti club italiani, dal Bologna all’Hellas Verona. E poi alla Juventus con tanti incarichi diversi. Fusco gode della stima del presidente Tacopina, col quale lavorò assieme ai tempi del Bologna, ed è altamente probabile che entro la fine di questa settimana gli venga conferito l’incarico di direttore sportivo della Spal. Se Fusco si può considerare virtualmente il nuovo responsabile dell’area tecnica biancazzurra, serve un po’ di pazienza per agganciare l’allenatore dei sogni che a quanto pare il presidente Tacopina ha già individuato.

Il mirino è fissato su Attilio Tesser, trevigiano classe 1958 e autentico fuoriclasse della serie C. Il tecnico di Montebelluna infatti ha centrato la promozione in cadetteria addirittura quattro volte, la prima delle quali nella stagione 2009-10 alla guida del Novara che l’anno successivo ha condotto in serie A. Ma Tesser è riuscito a ripetersi al timone della Cremonese nella stagione 2016-17, nel Pordenone nel 2018-19 e infine nel Modena nel 2021-22. E coi Canarini ha anche effettuato un ottimo campionato di serie B, finendo ad un passo dai playoff dopo aver centrato una salvezza tranquilla. Tesser però non resterà a Modena, e sono già diverse le società che si sono messe sulle sue tracce. Soprattutto in serie C, a partire dal Vicenza che a quanto pare però non è riuscito a convincerlo a causa di alcuni nodi legati allo staff tecnico. La Spal quindi vuole provarci, puntando forte sul tandem Fusco-Tesser. Assicurarseli significherebbe mettere a posto le due caselle più importanti per iniziare la nuova stagione col piede giusto: in settimana sono previsti incontri importanti per capire se ci sono le condizioni per la fumata bianca. Di sicuro mister Tesser non è un allenatore che si muove in assenza di un progetto ambizioso, quindi il suo eventuale arrivo sarebbe la miglior garanzia possibile per rivedere una Spal protagonista nel prossimo campionato.