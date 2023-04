Nella battaglia si esaltano le Aquile: successo netto sul campo di Cecina

E battaglia è stata, come da previsioni la partita tra Aquile e Trappers, valida per il primo posto del girone C del campionato di 2° divisione, è stata combattuta ed intensa, con gli estensi che hanno faticato non poco e sprecato qualche occasione di troppo prima di avere ragione dell’arcigna squadra avversaria con un netto 42-20. Con qualche assenza in difesa ed il qb Scaglia reduce da una pesante influenza le Aquile sembrano comunque poter controllare la partita fin dall’inizio, con l’ottima difesa di coach Gordon che intercetta nel primo drive offensivo i Trappers grazie a Bindini che si invola poi in end zone per i primi 6 punti dell’incontro e Romagnoli che aggiunge il calcio addizionale. Palla di nuovo ai Trappers e Tarroni lancia il 2° intercetto con l’ovale recuperato da Zanella che trova anche lui la strada per il touchdown del raddoppio dopo la trasformazione di Romagnoli. Un duro colpo da assorbire per i Trappers che però per nulla intimoriti mettono subito in chiaro che non sarà una partita a senso unico. L’attacco estense finalmente in campo mostra però di non essere da meno della difesa ed è Khalafalla ad andare a segno su corsa per il touchdown del 21-8 dopo il calcio addizionale di Romagnoli. Si va al riposo sul 14-21 per le Aquile, punteggio tutt’altro che sicuro per la squadra di coach Faragalli, che nella ripresa riparte subito decisa con un bel drive concluso in end zone da Khalafalla per il 14-27 a cui Romagnoli, sempre preciso nelle trasformazioni, aggiunge il punto addizionale. Di nuovo in campo l’attacco di Cecina ma la difesa estense fa buona guardia e sul 4° tentativo dei padroni di casa è Motta ad intercettare l’ovale. Nell’ultima frazione si rimette finalmente in moto la macchina offensiva estense ed è ancora Khalafalla ad andare a segno su una option per il 34-14 con Romagnoli che non sbaglia il calcio addizionale. Girone di ritorno che inizierà già sabato in casa con ospiti i Grizzlies Roma.