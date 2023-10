Nella notte gli ultras dai giocatori: "Pazienza finita, tutti nel mirino"

La prestazione fornita ad Arezzo ha lasciato allibiti tutti quelli che hanno a cuore la Spal, dai tantissimi tifosi che hanno seguito la partita da casa, ai 135 fedelissimi che hanno macinato chilometri in una giornata feriale per stare vicini ad Antenucci e compagni. L’ennesima figuraccia ha fatto perdere la pazienza agli ultras, che nella notte tra lunedì e martedì prima di rincasare si sono dati appuntamento al centro sportivo Gibì Fabbri per contestare la squadra. "Adesso basta – recita il comunicato del gruppo Curva Ovest Ferrara –. Al rientro da Arezzo, la squadra ha avuto la sorpresa di trovarci numerosi e particolarmente arrabbiati al centro sportivo di via Copparo considerando che per ordine della società viene proibito ai giocatori di avvicinarsi al nostro settore nonostante i chilometri che percorriamo anche nei giorni lavorativi e nonostante i sacrifici che facciamo sempre. E questa è la prima cosa avvilente. Pensate faccia bene alla squadra spezzare il legame emotivo che deve avere con noi con questi ordini da bambini permalosi? E pensate che se vogliamo parlare con la squadra non troviamo il modo di farlo? Ricordatevi sempre che siete a casa nostra. Non dimenticatelo mai.

Il secondo aspetto avvilente è che i giocatori hanno avuto ancora meno attributi di quelli che hanno messo in campo ad Arezzo, e con i soliti sguardi persi e assenti che hanno quando escono dagli spogliatoi non sono riusciti a fornire nessuna giustificazione, se non che ‘siamo scarsi’. Se sono scarsi allora va chiesta spiegazione a chi ci ha promesso un campionato da protagonisti e ai suoi paggetti che hanno costruito questa squadra. Non ci sono più scuse per nessuno: dopo tre anni di sopportazione e sostegno incondizionato, la pazienza è finita! Questi giocatori scarsi e senza attributi – continuano gli ultras – li tirino fuori immediatamente e dimostrino subito di essere uomini, e questa società di incompetenti, boriosi e arroganti si levi immediatamente di torno. Con queste persone il futuro è la serie D".

Finora il bersaglio era stato essenzialmente Joe Tacopina, mentre alla squadra era stato garantito un sostegno pressoché incondizionato, come del resto ricorda il gruppo Curva Ovest nel comunicato. Ebbene, a quanto pare dopo la partita disastrosa di Arezzo la linea è cambiata e non si faranno sconti a nessuno. Naturalmente il dito continuerà ad essere puntato soprattutto sulla proprietà e di conseguenza sui più stretti collaboratori del presidente, ma adesso è entrata nell’occhio del ciclone pure la squadra di Colucci.