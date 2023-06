Nella notte magica gol di Milito e Del Piero

Da una parte Totti e Milito, dall’altra Del Piero e Di Natale. Il raduno di Operazione Nostalgia ha avuto il suo culmine con la partita del "Mazza", che ha visto sfidarsi i campioni del passato della Serie A. Ritmi non elevatissimi, ovviamente, ma tanti applausi dal pubblico presente sugli spalti ancora memore delle gesta di questi straordinari calciatori. Tra i più intraprendenti i due ex capitani di Juventus e Roma, oltre ad un Karagounis ancora in discreta forma e ad un Milito sempre in grado di creare problemi ai difensori avversari. È proprio il "Principe" a sbloccare la gara sul finire del primo tempo, con un diagonale che si infila alla sinistra di Amelia. Nella ripresa spazio a tutti, e i continui applausi scroscianti del pubblico ad ogni tocco di palla di Totti e Del Piero che sul finire pareggia su rigore. Una vera e propria festa del calcio, in un "Mazza" vicino al tutto esaurito che ha riportato al periodo delle "notti magiche".

