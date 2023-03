Nella ripresa è mancato coraggio Squadra spenta e senza anima

Dunque, era stata solo un’illusione, e la ricaduta fa ancora più male. La Spal torna all’ultimo posto e davanti ha la trasferta di Bolzano e un burrone che si chiama serie C. A Cosenza la squadra è mancata al solito nell’anima, in quella "cazzimma" che il tecnico del Cosenza Viali aveva a ragione indicato come probabile arma vincente nello scontro diretto del "Marulla". Ed è mancato di coraggio mister Oddo, questa volta. Il primo tempo della Spal era stato buono. L’approccio alla partita era stato felice, con Murgia subito in lunetta per due volte.

Poi, dopo una decina di minuti di sofferenza in fascia, la squadra si era assestata e pareva padrona del campo: all’intervallo, difficile pronosticare che il Cosenza la potesse vincere. Perchè cambiare tutto? Non si era in vantaggio, non era il momento di coprirsi, si poteva tentare di vincere.

Certo, Dickmann e Tripaldelli soffrivano sulle corsie esterne e mancava Celia come sostituto, ma il primo non veniva di certo aiutato portandolo sul piede debole, e Fiordaliso come quinto era sinonimo di rinuncia. Purtroppo cambiando spesso allenatori la Spal continua a essere soggetta a esperimenti di cui chi l’ha sempre seguita ben conosce l’esito negativo, da Fiordaliso che già a Frosinone con Venturato aveva mostrato chiare lacune come terzino a Rauti che continua a entrare e non determina mai nulla. E’ un peccato, perché l’incognita maggiore, quella di un centrocampo privo di tre titolari fissi come Prati, Valzania e Nainggolan, aveva sorpreso in positivo, grazie alle belle prove di Murgia e Zanellato.

E anche l’avvicendamento LM19-Moncini era stato ben assorbito. Adesso la situazione non è più difficile, è difficilissima.

Il gran tourbillon di allenatori e direttori sportivi ha portato solo confusione, e le grandi speranze che anche nelle due sconfitte con Genoa e Frosinone la Spal di Oddo aveva quasi ridestato finiscono giù per scale di cantina. La Spal non ha anima, non ha scatto e non ha accelerazioni, è una squadra spenta che ieri ha avuto a portata di mano la grande occasione per cavarsi dai guai e l’ha gettata via banalmente per carenze di piglio e temperamento e per i problemi di assetto che da sola si è creata nella ripresa.

Per alimentare nuove speranze dovrebbe andare a raccogliere una vittoria fuori ordinanza a Bolzano: ma se è quella di ieri, arduo scommetterci.

Mauro Malaguti